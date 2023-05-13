量表廢不廢3／廢量表得有配套 不廢也得思考改進措施

三總神經科醫師日前未幫病家開立巴氏量表竟被毆打，引起譁然。臨床醫師面對病家要求開立量表，有時需承擔壓力及造成醫病關係緊張，有醫師呼籲廢除，即使不廢除也應有改進措施，或比照長照評估機制，降低醫師壓力及醫病緊張；也有醫師認為，廢除量表有難度，須有其他客觀評估方法。

醫界自嘲，「巴氏量表」一向就是甩「巴」掌給醫「師」的「巴師量表」，動輒得咎。衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，骨科、神經內科、復健科等醫師多開立巴氏量表，卻常遇到一會兒與誰串通被偵查，一會兒不符合病家期待被客訴、暴力都有，造成醫療人員許多困擾。

台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏指出，癌末病人常需開巴氏量表，但前幾年他幫癌症病人開立後，沒想到政府來一張公文要求院方徹查是否屬實，明明依法處理，卻被「當成賊一樣對待」。看到三總醫師被打的影片，「看起來滿痛的」。對部分醫師來說，開立量表確實有壓力，病人病情未達標準真的無法開，但對病家來說就是有照顧人力的需求，容易增加醫病衝突。

巴氏量表是否應廢除？吳元宏說，贊成廢除，讓聘請外籍看護回歸市場機制，由民眾自行聘用，並取消只能聘請一人規定，因有時一人真的無法全心照顧，若不廢除，政府也要說清楚，那些病人、病情可以開，不要由醫師承擔所有壓力。另外籍幫傭也有家中需有三名6歲以下幼童的限制，這是不合理的。有人指出，此規定是保護本國籍勞工，但這兩者薪資是完全不同的市場，不應相提並論。

李俊宏表示，巴氏量表若廢除，可由病患持醫師診斷書跟相關單位申請，再由相關單位派員到府評估實質需要，同樣的疾病或身體限制，在不同環境下，如住家有無電梯等，所需服務不同，這需要到病人家中現場評估，不要再叫醫師隔空診斷。若不廢除也應討論，目前長照時數都可經評估是否需要看護全日照護，以前沒有預算，共體時艱，現在預算都有了，應該銜接，如果嫌麻煩，那就乾脆全部開放，少子化的未來還需要仰仗外籍朋友。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，開立巴氏量表前都會和病人家屬說明清楚，醫師無法偽造文書，這是有刑責的，請家屬體諒；國內以巴氏量表作為聘請外籍看護的評估標準，目前其他國家並無相關規定，贊成取消，讓民眾可以自行聘請，對經濟能力不佳無法聘請看護者，加強社會福利照顧。

一不具名神經科醫師表示，巴氏量表是唯一評估可否申請外籍看護的方法，不論是否符合規定都會要求，因此要和病家據實以告，「這有一定的規定」；若要廢除茲事體大且有困難度，它是唯一的指標，廢除前須有其他客觀評估方法，否則對申請外籍看護會形成阻礙。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，臨床發現，高齡化社會許多病患病情不符合開立巴氏量表，但嚴重程度多在標準邊緣，可是家庭支持減少卻有照顧需求，需討論研擬更好或較為寬鬆的評估方式，讓更多的人取得照顧服務。

另專家反應，應可用衛福部急性後期整合照護計畫（PAC）取代巴氏量表進行評估。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，PAC為針對住院病人急性症狀緩解後，卻無法立即出院的情形，而給予增加復健頻率、強度等照護，讓病人回家或到照顧機構可獨立生活，這與巴氏量表對象及用意可能不同，需要再審視合適的評估工具。

對於三總醫師被病人家屬毆打，劉玉菁說，相信這是因人而異，許多病人家屬還是尊重醫師判斷，針對此事件目前已進入司法程序，醫事司會提供必要的關心及服務。