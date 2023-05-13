量表廢不廢4／照顧評估不應只由醫師做 家總：照專有能力評估

醫師拒開巴氏量表遭民眾毆打，醫療暴力事件引發各界撻伐，譴責醫療暴力同時，不少民眾反應巴氏量表申請確實有難度。專家指出，我國長照政策邁入第7年，今年長照經費更高達600多億元，使用長照服務者，皆經過照顧管理專員評估，後續制定相關照顧服務計畫，以現在照專的能力，已經有能力替個案進行照護評估，如果衛福部認為照專評估能力不及醫師，「那就是自打臉」。

高齡90多歲的陳媽媽，近期因骨折住院開刀，原先家屬打算自行照顧，沒想到又檢查出胸椎旁有惡性腫瘤，延伸更多照護問題，也代表未來將頻繁進出醫院，為了找到照顧替手，家屬急需聘請看護，但台籍看護一個月要花9萬元，外籍看護只要2萬多元，經費支出落差大，正好陳媽媽的病況符合巴氏量表開立標準，經由醫師開立後，目前家屬正在申請外籍看護，暫時聘每天3000元的台籍看護撐過。

台灣長期照顧發展協會秘書長余志松認為，現行醫院護理人力不足下，住院病患幾乎都得自備看護，不是自己顧就是找看護，但台籍看護1天要花2800至3000元，對家屬是龐大負擔；如果病況不符合開立條件，無法取得巴氏量表，家屬多半自行照顧，許多照顧者承受龐大照護壓力，最後罹患憂鬱症，甚至釀照顧殺人悲劇。

中華民國家庭關懷總會秘書長陳景寧表示，現行長照2.0服務中，多是提供居家服務、日照服務等適合輕中度患者，若屬於中重度者，出院後若仍有照顧需求，長照2.0服務中難以滿足，家屬往往改找看護或住宿機構，不過礙於機構床位數不足，家屬只能尋求外籍看護管道，不過醫師要開立巴氏量表，大多需要一度時間追蹤，幾乎不會第一次看診就開立，醫療現場因而常見糾紛。

除了檢討長照資源缺乏，陳景寧認為，我國長照2.0已經推行第7年，所有使用長照服務者，都得先經過照管專員以等級管理評估量表（CMS）做整合性評估，包括長輩失能等級、居家環境是否有無障礙、照顧人手等，例如帳面上有4個家屬，但都在上班等於無法照顧，CMS量表結果貼近真實狀況。

陳景寧表示，評估是否需要照顧，並非疾病導向，更多是能否自行吃飯、穿脫衣服等生活性功能，照管專員經過7年時間訓練，且幾乎一半以上都有醫護背景，三分之一為社工，照專團隊有多項職類專業，有能力評估個案狀況，並分派相對應長照服務，因此評估工作不應只有醫師來做，若衛福部不相信照專評估能力，「是否代表每年600多億經費亂花，自己打臉嗎？我相信照專有能力可以評估。」

而余志松認為，評估巴氏量表並非難事，不過也可能因個人判斷觀感不同，使其評量分數不同，且疾病可能進步或退步，每次評量的分數也不一定相同，但評量人員的專業性、認定標準，恐怕是最大爭議點。依照現行制度規定，或許是擔心過多人申請外勞，因此仍希望由醫師來開立巴氏量表。