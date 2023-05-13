量表廢不廢2／開巴氏量表醫師兩難 濫開被告、不開被打

是否開立巴氏量表常引起醫病衝突。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，許多中風等肢體殘障或失智症等知能障礙病人，常有開立巴氏量表的需求，但要不要開，醫師與家屬有時會意見不合，他曾遇到家屬帶著家人就醫，第一次看診就要求開立量表，但一聽到需要診斷、評估，家屬破口大罵「你沒有人性，（指著家人）他都坐輪椅不能動了，你還不開？」他因為堅持不清楚病人狀況不能開，雙方不歡而散。

「如果沒有經過診斷，就開出巴氏量表或殘障證明，這是不可能的。」甄瑞興說，其實臨床上常有病人欺騙醫師，早年就曾有一名醫師朋友收治一名患者，經評估症狀後開立巴氏量表，但沒想到，沒幾天竟看到病人在醫院趴趴走，了解才發現病人完全正常，是與家人聯手一起騙醫師，甚至還有醫師朋友不開量表，就被病家提告。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，許多患者進行巴氏量表評估時，可能在看診狀況與在家不同，且病情隨時變動，醫師有時難以評估，讓病家常認為醫師所陳述的情形，不符合需求，造成彼此很大的困擾。

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘指出，病家常對開巴氏量表、診斷書等有過高的期待，如果無法取得，就會指責、謾罵，但他就是立場堅定、語氣和緩的向病家解釋，不會隨便開立。

1不具名神經科醫師則說，依巴氏量表指標，85歲以上長者僅有一項失能，如無法自行進食、穿衣、行走、尿失禁等就可開立，可是對許多癌症末期病人來說，即便病情變化快速，加上獨居、無人照顧，但只要指標分數未達規定，仍無法取得巴氏量表，這時許多醫師會在量表上多加說明病人情形，以期政府網開一面，讓病人順利取得，以聘請外籍看護照顧。

這位醫師表示，曾收治一名60多歲獨居的肺癌末期、腦轉移患者，身邊沒有家人及社工照顧，也無法住進安養機構，「什麼時候死在家裡都沒人知道」，他天天打電話到病人家裡，確認病人「是不是還醒著」，急需外籍看護，但巴氏量表指標不符合，他就在量表說明病人情形，讓病人順利取得量表。

「開立巴氏量表，完全是經評估病人病情及醫師良知。」醫師指出，面對第一次看診就要求開立量表的家屬，他都會拒絕，確實有許多家屬會懇求、拜託，但這不符合規定，且開立巴氏量表，病人需要自費，醫師也不願意隨意開立後，病人花錢卻無法通過，當然也有聽說病人家屬為取得量表，私下花錢尋找仲介協助。

李俊宏說，現在許多年輕人都離鄉背井到外縣市工作，常希望家中有一個人照顧獨居的父母會比較安心，可以幫忙煮東西、整理家務，看著家人晚上不要亂跑，如果長輩還可以上下樓梯，但偶爾會跌倒，經評估功能可能無法開立巴氏量表，家屬往往會十分沮喪，因此功能評估與有無照護需求，其實是兩件事情，長者需要更好的對待。