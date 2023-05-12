陪地方一起長大！台積攜溪頭福華、水里商工 即早獲「在地就業」門票

2023年3月，春意盎然的南投縣溪頭，增添了希望與志氣。

一群來自水里商工的孩子們，從台積電慈善基金會董事長張淑芬、溪頭福華董事長廖秀梅的手中，接下往後在溪頭福華渡假飯店工作的獎狀與聘書，他們即便尚未從學校畢業，卻已搶進「在地就業」大門。

擁有善心的企業、認真辦學的學校，以及深具教育使命的國教署與地方政府，因為「給孩子另一種選擇」信念，讓彼此相知相遇，而台積電慈善基金會的智慧公益初心，讓一切終於凝聚。

這是台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」新篇章，攜手在地的企業、高中技職，貫徹「適性揚才」，與地方一起共好，讓青年就業完美」。

台積電慈善基金會攜溪頭福華、水里商工合作，推動為期3天的「水里商工溪頭福華技職培力營」。 圖／張皓婷 攝影

與夥伴激盪在地就業實戰場域 張淑芬「為教育另闢一條新出路」

專業的桌邊服務、細膩的房務流程，以及賓至如歸的旅客接待，完整濃縮在3天2夜「水里商工溪頭福華技職培力營」，對於想朝旅宿服務業發展的有志青年，可謂最佳實戰教程。

「您好，歡迎來到溪頭福華渡假飯店！」來自水里商工餐飲管理科、觀光事業科、餐飲服務科及應用外語科的孩子們，經歷短短18小時培訓，從原本的青澀與生疏，蛻變為成熟、穩重，散發出的自信及專業，絲毫不輸第一線人員。

在結業式上，見證孩子們的蛻變時刻，讓台積電慈善基金會董事長張淑芬備感欣慰，原來「為教育另闢一條新出路」的理想，不再遙遠。

「不是所有孩子都擅長唸書，但每位孩子都有興趣專長。」張淑芬引領的台積電慈善基金會，在2020年推動偏鄉「技職培力計畫」，與企業夥伴協力，培養技職孩子一技之長、自信心，最終「畢業即就業」，成果已在台灣遍地開花。

專業的桌邊服務、細膩的房務流程，以及賓至如歸的旅客接待，完整濃縮在3天2夜「水里商工溪頭福華技職培力營」。 圖／張皓婷 攝影

不過，這次跟南投縣的溪頭福華、水里商工合作，打造嶄新的模式。「我們要留住青年留在家鄉打拼！」張淑芬侃侃而談，給孩子就業機會，還要是在地機會，「當孩子有謀生能力，更不要離鄉背井，而是陪伴家人、分擔家庭壓力」。

而暖心背後，是縝密且邏輯的公益公式。回應國教署強調的孩子適性發展，除了仰賴地方政府穿針引線、技職學校初期篩選，最終仍須對接產業面，有了求才若渴、但不知怎起手的善心企業，台積電慈善基金會扮演「驅動」與「串接」的關鍵經驗平台，客製每一次培力課程，可謂彼此環環相扣、缺一不可。

高中技職孩子在畢業前，總會遇到升學或就業的十字路口，台積電慈善基金會偏鄉「技職培力計畫」的「在地」版本，給了務實解答，舞台上的主角群，是理念一致、互相牽引的共創夥伴，才能在台灣教育體制內，另闢全新途徑。

解決產業問題、促進在地經濟 台積電創造多贏的智慧公益

事實上，後疫情時代的旅遊爆發潮，包括台灣在內，全世界的觀光旅宿產業，迫切需要優秀人才，首次與張淑芬、台積電慈善慈善基金會合作的溪頭福華，感受到偏鄉「技職培力計畫」的魅力。

溪頭福華董事長廖秀梅提到，福華飯店集團將30多年來的教育訓練計劃，濃縮3天2夜培力營，透過玩中學精神，讓水里商工的高三畢業生們，能了解旅宿產業第一線營運，畢業後直接銜接就業市場。

在首次與張淑芬（前排左一）、台積電慈善慈善基金會合作後，溪頭福華董事長廖秀梅（前排右一）感受到偏鄉「技職培力計畫」的魅力。 圖／張皓婷 攝影

對於整個計畫精神，她也深感認同，讓高中技職的孩子，直接跟產業界接軌，再從工作中發覺興趣，是「順利銜接職場、企業適用人才、促進在地經濟」的多贏解方，也是企業應實踐的永續經營。

全程參與培力營、擔任甄選評比的溪頭福華總經理梁秀枝笑說，南投地區有很多優秀的在地青年，福華有責任給予一個舞台及場域，更重要的是「升學不一定是人生唯一選擇，換一個次序，人生也能很豐富」。

從打造孩子未來競爭力出發 樹立「產、官、學」合作共創典範

「非常感謝台積電、福華找到我們呀！」看到在培力營產生「革命情感」的學生，順利通過結業拿到聘書，讓水里商工校長徐文法、水里商工餐飲管理科主任洪嘉穗，特別有感觸。

一路支持台積電偏鄉培力計畫並協助挑選合適學生培訓的水里商工校長徐文法指出，在技職的教學體系中，除了學業之外，重點實務操作才是最後一哩路，能有企業一起媒合，對於學生是很大的機會與勉勵。

「不是所有孩子都擅長唸書，但每位孩子都有興趣專長。」見證孩子們的蛻變時刻，讓台積電慈善基金會董事長張淑芬備感雀躍與欣慰。 圖／張皓婷 攝影

徐文法也觀察到，南投是台灣的觀光首都，但以前的學生為了工作，仍會有北漂、南漂的狀況，但現在有更明確的在地就業機會、機制，給了學生多信心。

參與結業式的國教署副署長戴淑芬認為，台積電的「技職培力計畫」加強產業、學之間連結，也緩解偏鄉青年外流問題，重點能成就孩子們的夢想一展所長，期待溪頭福華及水里商工扮演領頭羊角色，帶動南投鹿谷溪頭在地經濟。

讓公益對接社會脈動 張淑芬期勉走第一線、打造社會善循環

台積電慈善基金會的偏鄉「技職培力計畫」，推動至今3年，包括率先合作的大金空調，以及樂活生技、HAPPYHAIR、奇美食品，如今加入溪頭福華，讓企業夥伴陣容持續壯大，也為高中技職的孩子們，創造更多機會與選擇。

有了「畢業即就業」共創機制，也進階讓青年在家鄉打拼，促使台積電慈善基金會源源不絕創新、對準社會脈動，源於張淑芬始終如一的堅持---永遠走在第一線。

張淑芬鼓勵企業們，一起走到第一線，把自己善的力量走出來，創造社會善循環。 圖／張皓婷 攝影

「當你走到第一線的時候，點子會更多，膽子會更大！」張淑芬笑說，為每個孩子發掘真正潛能所在的工作，也找到保護他們的企業，那份透過能力獲得工作的信心是台積電慈善基金會技職培力前進的動力，「我們鼓勵更多企業們，把自己善的力量走出來，創造社會善循環」。

張淑芬、台積電慈善基金會與企業夥伴們，替台灣學子在升學體制中開創不一樣的選擇，讓「技職教育」、「在地就業」2條看似不相關平行線，有了交集的無限可能，在可預期的未來，會陪伴更多的青年，一起在就業上完美落「地」。