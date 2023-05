陪地方一起長大！台積攜溪頭福華、水里商工 即早獲「在地就業」門票

2021年英媒《經濟學人》( The Economist )以台灣雷達圖為封面,配上醒目的標題「世界上最危險的地方」。兩年後,2023年3月台灣再度登上該刊封面:「為台灣而戰」( The Struggle for Taiwan ),台海戰雲密佈已是西方世界的「共識」。

2023-05-12 08:28