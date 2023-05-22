全台掀起街拍小黃運動？達人曝最新『賺獎金』手法！

圖／yoxi提供

近來，全台掀起街拍小黃運動，無獨有偶還都是針對 yoxi 品牌的計程車。這讓不少人好奇到底 yoxi 小黃車身上藏著什麼大秘寶，足以吸引群眾紛紛拿起手機拍照？

由於街拍 yoxi 小黃事件引發話題，在記者求證下，終於從不具名知情人士得知，原來是 yoxi 推出了業界首創的『優惠滿街跑』，每一台路上跑的 yoxi 車號就是一組優惠碼！讓使用者不用再被動等待網路優惠，而是主動上街獲取優惠碼！6 月中前，人人隨手拍 yoxi 就能成為聰明賺搭車金的『優惠達人』！

全台 yoxi 追緝令，每一台車牌號碼都是優惠碼！

圖／yoxi提供

根據記者向 yoxi 內部人員查證確知，這起全台街拍 yoxi 突發事件，起因正是該品牌推出的『yoxi 優惠滿街跑』感恩回饋活動， 6 月中前，在街頭遇到任何一台 yoxi，回到 APP 優惠碼輸入該車車牌號碼，即可獲得一張 8 折優惠券。

這次的活動企劃堪稱業界首創，讓參與的人更能主動出擊獲取優惠，而且是無條件限制大放送！所以才能引發許多 yoxi 使用者熱情加入街拍行列，甚至後台數據中發現有大量新客加入， 足見活動話題性與熱度高，加上過往累積出的良好搭乘體驗，大大增加了 yoxi 的市佔率。

不限次數，人人都可領 8 折優惠，再抽 yoxi 品牌帆布袋

圖／yoxi提供

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品牌更進一步表示，為了讓更多人能體驗 yoxi 的品牌精神與優良服務，特別設計了每台車牌號碼就是一組優惠碼、不限次數領取、拍越多優惠就越多，就是不怕大家都來賺優惠！

此外，新戶首次下載 APP，推薦碼輸入車牌號碼還可加碼再享 900 元新戶大禮包，5月底前把拍下的照片上傳至粉絲頁活動貼文的留言串，還有機會抽中『yoxi 品牌帆布袋』！這麼大方且誘人的優惠與好禮回饋，相信日後也能在街頭看見你成為『優惠達人』的身影！

優惠整理：

yoxi『優惠滿街跑』優惠三重送：

＠第一重：6/15前，於 APP 優惠碼輸入車號，每一組車號皆可獲得乘車 8 折優惠折扣，登錄組數無上限。

＠第二重：新戶下載 APP，推薦碼輸入車牌號碼，還能獨得 900 元搭車金！

＠第三重：5/31 前，至 FB 貼文留言串留言你發現的車牌號碼，再抽『yoxi 品牌帆布袋』一只

＊活動詳情請上 yoxi 官網活動頁查詢。