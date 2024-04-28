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真含金湯匙出生！父衝產房「1動作」合影女嬰 萬人笑瘋：太有才

聯合新聞網／ 綜合報導
婦產科醫師分享，一名人夫在嬰兒出生時，拿出準備好的「金湯匙」與女嬰合影，讓不少人直呼「太有才」。示意圖／Ingimage
婦產科醫師分享，一名人夫在嬰兒出生時，拿出準備好的「金湯匙」與女嬰合影，讓不少人直呼「太有才」。示意圖／Ingimage

不少人會在嬰兒滿月時舉辦「抓周」討吉利，不過竟然有家長連寶寶出生時的儀式感都不想錯過。婦產科醫師蘇怡寧近日分享產房趣事，一名母親臨盆之際，丈夫竟拿出準備好的「金湯匙」，讓女兒成為「含金湯匙出生」的孩子。

蘇怡寧昨（27）日於臉書發文表示，他進產房準備替產婦開刀時，一旁的爸爸突然問他「我可以拿出我準備的金湯匙嗎？」讓蘇怡寧當場愣住，接著答應對方要求，並提醒爸爸不要碰到無菌區域。

女嬰順利出生後，爸爸便將金湯匙靠近女兒嘴邊合照，讓女兒看起來就像是「含著金湯匙出生」，讓蘇怡寧直呼「太感人」。事後他也補充，最近金價一直在漲，聽說那對夫妻找了很久才買到金湯匙，「女兒真的賺到」。

貼文吸引1.5萬人按讚，網友紛紛留言，「太可愛啦」、「真正的含著金湯匙出生」、「金湯匙是爸媽給的無誤」、「爸爸太有才」、「爸爸很有心也很有戲」、「爸爸太有梗」、「原來還有這招，我當初怎麼沒想到呢」、「我送朋友金湯匙，她到醫院待產的時候發現忘了帶，先生還開車回家拿，儀式感必須點滿」、「我家也是兩胎都把阿祖送的金湯匙帶進開刀房拍照，但說真的也有點在意有沒有細菌，所以也都是放在胸口而已」。

蘇怡寧醫師分享一名父親特地拿著金湯匙與剛出世的女兒合照。 圖擷自蘇怡寧臉書
蘇怡寧醫師分享一名父親特地拿著金湯匙與剛出世的女兒合照。 圖擷自蘇怡寧臉書

婦產科 嬰兒 蘇怡寧

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