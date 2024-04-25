怕浪費電！公公要媳婦少開冷氣、衣服用手洗 惹怒眾人：有病

天氣越來越熱，開電扇、冷氣的次數也增加不少，不過四月起調漲電費後，家家戶戶在使用電器上就顧慮許多。有一名人妻抱怨公公怕浪費電，要求她不要太常開電扇，甚至衣服、碗盤都要用手洗，讓她相當無奈，而貼文也讓許多人看不下去。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們夫妻倆沒有和公公同住，但公公很怕她用電器會浪費電，因此時常傳訊息給原PO老公，要求不要太常開電風扇，且少開冷氣、多開窗戶。不僅如此，公公還認為用洗衣機很浪費水，所以要她每天用手洗衣服，才不會堆太多，「就算用洗衣機甩乾，也甩幾秒鐘就趕緊關掉」。

原PO還說自己很討厭洗碗，爸爸便買了洗碗機給她用，沒想到公公知道後，竟然說洗碗是一種修煉自我的方式，她爸爸害了下一代不會洗碗，但原PO心裡明白公公只是不想他們家浪費電。

除此之外，公公要求冰箱儘量不要囤菜，當天買的菜就當天吃完，甚至之前借住的幾天裡，還把冰庫的一些肉和冷凍食品全都帶走，並且唸原PO夫妻吃不完還浪費電存放，讓她傻眼地說「我真的覺得我公公很有毛病，萬幸老公也不是個爸寶」。

鄉民一面倒地抨擊原PO公公太誇張，「超有病」、「這種天氣不用到夏天，現在就很悶熱了！不開電扇、冷氣是有病嗎？」、「管太多，不住一起也有事」、「妳公公是清朝人嗎？」、「把冰箱裡的食材帶走是哪招？這是土匪吧」、「公公很有事，洗碗機簡直是現代家庭主婦的救星啊」、「節儉和摳門是兩碼子事」、「冰箱儘量不要囤菜，能買當天新鮮的菜當天就要吃完，這一點還算合理，但其它的就真的思維有點奇耙了」、「講得好簡單，自己去洗衣服、洗碗看看」、「叫他不要一直傳訊息，浪費電、還浪費時間」。