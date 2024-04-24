她不解男生約會結帳愛說「這句話」 網揭背後心態：3種人都不得罪

一名女網友發現只要跟剛認識的男生吃飯，每當結帳時，男方說的話都非常相似，她思考背後動機後仍然困惑，因此上網發文詢問「有沒有男生或是有經驗的姐妹們要來解惑一下」。對此，有網友留言分析男生的心態，引來不少人大讚「講出我的心聲了」、「真的只有男人才會懂男人」。

一名女網友在Dcard發文表示自己是覺得AA（意即各自付帳）比較自在的人，但近期與數名男生出去吃飯，發現結帳時自己提出各付各的，男生們卻都喜歡說「沒關係，我先付，妳之後再給我就好了」，並付錢。這樣的言行讓原PO感到不解，「明明在結帳時就可以直接各付各的，省去事後跑到旁邊給錢、找錢的過程，搞不好還沒零錢很尷尬，男生講這句到底是什麼心思？」

原PO接著說出自己的推測，認為一種情況是男方覺得被店員知道各自付錢會很沒面子，另一種情況是男方想測試她是客套話還是會真的給他錢；再一種情況，是男方真心覺得沒差，願意請客，「那幹嘛多那句（妳之後再給我就好了）？」。另外也可能是男方想讓店員方便作業。

原PO表示，可以理解男方可能不想被吃免錢的，「大家賺錢都很辛苦，我也直接說分開結；會說那句『之後再給我』應該就是沒有想請客，我完全可以理解也尊重，那為什麼不能尊重我當下想結清這筆費用呢？」由於遇到的男性都會這麼做，她因此問道「有沒有男生或是有經驗的姐妹們要來解惑一下，每次聽到這句莫名不爽是真的」。

對此，一名男網友留言表示，除了讓店家方便結帳的可能性，也是男生避免得罪女生的方式。由於剛約出來見面，男生不知道女方對於AA的態度，可能會遇到「覺得理所當然的人」或是「覺得AA代表男生小氣的人」，也可能遇到女方只是表面上要AA但心裡不想。

該名男網友分析「要是他主動提出各付各的，會AA的女生會心想『難道你預設我不會出錢？』，不AA的女生會心想『難道你預設要我出錢？』，要AA又不想AA的女生會心想『我客氣一下你還真信了？』，有很大的風險一口氣把每種人都得罪了」。他認為原PO遇到的男生之所以這麼說，等於把主動權交給對方，「認為該給的人就會稍後主動給，真的不給的人，他也不會主動跟妳要，算是給各種選擇都有活路，避免尷尬的好方法。」

該則留言亦引來不少網友大推「講出我的心聲了」、「正解～我哪知女方怎麼想，這樣做最安全！」、「好留言，把決定權交給對方」、「這麼做超天才的」、「推推」、「這樓就是正解，這個行為不難理解」、「真的只有男人才會懂男人」。

也有網友認為原PO想多了，「只是為了方便，不然每個人都要掏錢包，還要等每個人找完錢，然後要算，還不如一個人先付，其他人再給他」、「避免數字很奇怪，兩個人都在掏零錢，很煩」、「男生直覺是不想妨礙別人工作吧」。

但也有人認同原PO的想法，「就是要面子，不然一開始在餐桌就會跟妳拿了」、「之前聽朋友說她男友會這樣，因為覺得給女生付錢很丟臉」、「製造他請妳的假象，讓外人看起來覺得他很好」、「裡子面子一把抓啊」。