餘震頻傳…婆婆狂抱兒出去 她無奈「1碗飯2小時餵不完」反被網嗆

近日全台餘震不斷，讓不少民眾徹夜難眠，一名媽媽表示，只要一有地震婆婆就會抱著兒子出去，令她相當無奈，不禁直呼，「一碗飯我餵2小時都餵不完」。此文一出，引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，近日有不少餘震，只要每震一次婆婆就會抱著兒子跑出去一次，震了幾次她就跑幾次，兒子甚至還以為婆婆在跟他玩，一直說「阿潑再一次、再一次」，一碗飯餵了2小時還餵不完，令她無奈直呼，「有必要這麼誇張嗎？」，況且她住在宜蘭而不是花蓮。

未料網友紛紛反嗆原po，「宜蘭就震不大嗎？抱你兒子的婆婆哪裡找，人在福中不知福」、「不是自己跑走就很好了」、「經歷過921就知道地震多可怕」、「地震不跑，等遇到大地震，你會連跑都不會」、「有預防性往外跑也好啊！」。

有網友認為，小孩吃飯本來就比較久，要先養成小孩吃飯的良好習慣，再加上婆婆也許是嚇到了，應該體諒老人家，「至少她還願意帶著孫子跑，最近地震頻繁，誰知道下一個餘震來會有什麼樣的災害，有點危機意識總是好的」、「她是真心愛你的孩子，才會一有地震就抱著孩子跑。然後小孩吃飯本來就要餵超久，我兒子一口飯可以咬半個小時(是一口，不是一碗) 」。