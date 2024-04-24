男友要求女同事「不可與另一半發生關係」 她不知所措 網勸：清醒一點吧！

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「九年感情，我們分手了…」為題發文，她表示和大7歲的男友遠距離戀愛已九年，一個高雄一個台中，從她大學、出國留學、面對家人的反對等，經歷很多考驗，但都攜手走過來沒有放棄。最近遇到了一些問題，想聽聽網友們的意見，引發網友熱議。

原PO透露，去年她發現男友跟公司女員工有很密切的聯繫，對方據說也有男友，她意外發現他們會互相分享生活鎖事，也有一起拍合照，男友曾趁她睡著後回訊息給對方，對方還承諾男友不跟自己男友發生關係，顛覆她的三觀。

原PO表示，當事情發生，她當下提出了分手，也找到對方IG並私訊，表明身分後，立馬遭到封鎖。而男友則極力想挽回她，強調只是好朋友，因為同齡都結婚有家庭，沒人可以聊天，所以找這女生作為心靈依靠，事後一直道歉，承諾不再與這女生聯繫，她只好選擇相信原諒。

但是，上週男友南下高雄過生日，她發現那位女生還在傳line給男友，男友解釋是line的顯示有誤，她想問「有這種可能性嗎？」，後來她打電話到公司找這位女生，直接被對方掛電話。

原PO表示，大家一定會問為什麼不要直接分手，因男友已像家人般的存在，她不甘心被一個莫名其妙的女子亂入，或是死得不明不白。男友現階段避而不談此事，但她很想直接到公司找這女生談，但又擔心手上證據不足遭到反咬。她心亂表示「現階段無助難過，真的需要些建議。」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「line的顯示有誤？你信嗎？反正我是不信啦」、「看不懂一直打電話給那女生幹嘛？男友從頭到尾都在說謊你逃避不處理」、「只要你男友死性不改，今天沒了那位女生，以後還會有千千萬萬像那位女生一樣的存在」、「一個巴掌拍不響，你找那小三也沒用」。

也有不少網友表示「都這樣了你還不想放棄，真的是裝睡的人叫不醒」、「同公司，很難斷乾淨」、「分手就分手，表示有緣無份。解答：老天在拯救你啊！傻哦」。

還有網友建議原PO「你放棄。你不放棄是因為你不甘心，但是，你不放棄只是讓未來的你更不甘心而已。然後，你不要去公司找她談，真的太丟臉了」、「問題不在她身上，在你男友身上，你真的清醒一點吧！」。