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他感嘆「愛愛不戴套」奉子成婚悔不當初 網笑：政府需要您這種人

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

日前有一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他為了一時的爽，不戴套上陣，現在他非常後悔奉子成婚。引發網友熱議，紛紛笑稱「政府需要您這種人」。

原PO透露，雖然他已生二個孩子，但是回想當年為了一時的爽，沒有做好安全措施而奉子成婚，現在相當後悔，並回應網友提問，感嘆表示「說來話長，無法細說，只能說每個人的故事不一樣。」

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「笑死」、「不管是男人或女人都好，姻緣債上輩欠這輩得還」、「爽完後悔已來不及」、「承擔吧」、「天賜良緣」、「乖，至少你老婆願意對你負責」、「增產報國」、「恭喜要當爸爸了」。

還有不少網友表示「人生沒有後悔藥ㄉ」、「孩子比較後悔吧」、「孩子好可憐」、「你有想過如果你孩子看到你這樣子說，心裡有多難過？他好不容易排隊來當你們的孩子，應該開開心心的被你們疼愛，結果你這樣子說」、「這個也能靠北，結紮吧」、「自己種的因，就得承受這個果」、「該哭的是對方吧」。

戴套 爸爸 結紮

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