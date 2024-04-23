兩位唐朝女禪師：元機尼師、實際尼師

禪宗是佛教在漢地本土化的宗派，興起於唐朝那三百多年，大師輩出，成就中華文化的豐盛，猶如兜率天聽經的菩薩們全下界投胎到漢地來！初唐（618-713）時，四祖道信、五祖弘忍、六祖惠能建立宗派，北宗的神秀被尊為國師；盛唐（713-766）時，北宗由盛行到衰亡，南宗的神會、懷讓、行思北上中原扎根；中唐（766-836）時，道一、普願、希遷、懷海、靈祐、希運成為禪宗大師；晚唐（836-907）時，義玄、良价、從諗、本寂、義存等，都是高僧。

那麼有女禪師嗎？有關禪宗大師女弟子的資料很少，到底禪師傳位都傳男眾。然而禪宗比較開放，很多禪師接受比丘尼為法子來參禪。震華法師撰的《續比丘尼傳》（約1939）紀錄幾位比丘尼隨大禪師學習禪法，留下她們簡短的生平紀錄和公案，如元機尼師。她的故鄉是瑞安縣，位於溫州以南，飛雪江入海處，她一生的活動範圍在今浙江省東部。

元機俗家姓戴，生活於武則天、中宗、睿宗時代，約卒於712年。元機出家後，到溫州龍興寺拜永嘉玄覺（665-713）禪師為師，就是《永嘉證道歌》的作者。元機的年齡比師父還大，但對師父死心塌地，因為終於找到開悟的大師了！玄覺的師父就是六祖惠能，故她是六祖的徒孫。玄覺去廣東韶關寶林寺拜見六祖以前，在龍興寺外一巨岩下，蓋了座小庵修行。元機學師父，在龍興寺附近的大日山覓得一向陽石壁上的洞窟，在裡面修行。

一日元機在石窟禪坐，出定的剎那，心想：「此刻的『法我』清澈，『法我』本來無消失或留住之別，煩惱和喧鬧漸漸靜了，我是否開悟了呢？」

她沒辦法問師父，因為他外出參訪了，她想自己也參學去吧！

元機到天台山雪峰禪師的禪堂，向他頂禮，雪峰問：「你從什麼地方來？」

禪師通常會問基本的問題，諸如，何處來？祖師西來意？禪師常根據弟子的回答，再問一個問題，以深入了解弟子的修行程度和其障礙，有時再說一句話點醒他。因此禪宗的公案如同極度濃縮的暗語，常用雙關的比喻。師徒二人你知我知，進行深入對話。公案的目的當然是弟子的開悟。

元機回答：「我來自大日山。」

雪峰說：「日出了沒有？」日出就能看清楚，應該指修行已經除去障礙的境界。

她答：「如果日出了，會把雪峰融化掉。」她的回答很銳利，第一，她說『如果』，表示自己的障礙還沒有除盡，第二，她認為如果自己無礙，煩惱都融化掉，那連雪峰禪師也可能不是對手。

他接著問：「你叫什麼名字？」他知道她的水準很高以後，繼續了解她的障礙。

元機答：「元機。」

他說：「每天織多少布？」元機的法號有「機」字，織布機在古代家庭常見，是家庭婦女為家人織布，或謀生的工具。雪峰禪師藉織布問她每日的修行狀況。

元機答：「寸絲不掛。」應表示即使修行有所得，全不掛在心上。

雪峰不再問話，她行禮走出禪堂，想自己做到心無罣礙了……才走四、五步，禪師叫住她：「你的袈裟衣角拖在地上！」

元機一回頭，他說：「好個寸絲不掛！」

聽這話的一刻，她開悟了！

元機開悟後住溫州淨居寺。她是位不拘小節的女禪師，圓寂時，姿勢與眾不同，腿雙盤，頭朝下倒立。當年三祖僧璨（519-606）站著圓寂，以表現心識的自由。玄覺過來見她坐化現倒立相，大喝：「你生也顛倒，死也顛倒！」

元機的身體仆倒下來。入棺後，晚上打雷閃電，棺材不見了，寺裡的尼師在大日山上她的山窟裡找到棺材，所以稱那山壁為機巖。

唐朝的實際尼師，活躍於今日浙江省一帶。我們不知道她俗家姓氏，也不知道她師從何人。她修行境界高深，行腳各地，是極少數有能耐度化比丘的女禪師。實際禪師出現在幾本古籍的一則公案裡，如《景德傳燈錄》、《五燈會元》、《祖堂集》，但在公案故事中她只是配角，主角是俱胝和尚。婺州金華府城（浙江省中部）以東的金華山上，僧人俱胝在小庵修行，他日日不停地誦觀音咒，念無數次，信徒尊敬他，稱他為俱胝和尚，因為「俱胝」為梵文音譯，意思是次數上億！

一日俱胝在小庵禪堂盤坐，閉目誦讀觀音咒。寺門外山坡走上來一位行腳僧，戴著大斗笠，手拿錫杖，肩搭包袱。行腳僧走進禪堂，俱胝聽見錫環相碰聲近了，睜開眼，那位僧人繞他慢慢地走，這是表達尊敬的繞行三匝，他的面貌清臞，接著駐足俱胝跟前說：「如果你讓我得道，我就脫下斗笠。」

是女人的聲音，竟是一位來參禪的女禪師！驚訝之餘俱胝忘了答話。她頓了一下，又說：「如果你讓我得道，我就脫下斗笠。」

俱胝修觀想法門，能專心一致不為外在左右，但是他不懂得如何接通別人的心念，更體察不出別人修行的狀況和障礙。所以又答不上話。

她三問：「如果你讓我得道，我就脫下斗笠。」

到此，如果是得道的禪師，早就察覺到她態度上有輕慢之嫌，會回她一句「斗笠掩蓋什麼？」之類的。但俱胝浸在自責無能的情緒中，沒法答話。

女禪師轉身就走，俱胝忙說：「天晚了，何不在這裡住下？」

這是跟修行無關的話，她又把話頭拉回：「你讓我得道，我就住下。」

女禪師走了以後，俱胝想：「我雖然有大丈夫的形體，卻沒有大丈夫的內在，不如拋棄這座小庵，去參學，尋找善知識了。」

後人都說，令俱胝開悟的是後來教他一指禪的天龍和尚，其實他的啟蒙師是實際禪師，因為她令他生大疑，有大疑才有大悟。