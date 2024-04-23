老公股票暴跌、媽媽直嘮叨「趕快賣」… 她心慌求解 網搖頭：擔心什麼

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「老公的股票大跌，要怎麼幫他穩住心理？」為題發文，她表示，因最近台股、美股暴跌得很慘，加上她媽媽又在一旁嘮叨，一直催促他們拿回資金，讓她「不知道這種時候，該怎麼幫助老公？」，引發網友熱議。

原PO透露，她老公過去把95%的資產全丟在股票裡面，自從2022年年底至今，他一直操作得不錯，所以到現在仍然有賺。但是在2月左右，他買了很多槓桿ETF，結果就被這波台、美股下殺到快要爛掉，老公表示「這個月未實現損益少了80萬左右」，還說光特斯拉這檔持股比例就佔了1/4。

原PO表示，她媽媽就一直鼓吹他們趕緊把資金拿回來，整天老傳一些沒聽過的理財老師的影片給她看，講得好像世界要毀滅、要準備打第三次世界大戰一樣，讓她的心裡也跟著不安起來。於是上網求問「這種時候，該怎麼幫助老公？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「他都有能力賺到那些錢了，買的也不是垃圾，只是股票還在整理而已，擔心什麼」、「別賣，其實都不算虧，賣了就真的虧了」、「沒有賣出的收益都不叫收益，頓悟後就不會難過了」、「請他等待時間，不要看到帳面虧損就受不了想賣，而且心態差成這樣還開槓桿不推」、「又不是賠錢，如果這樣就不穩，乾脆全部賣掉」、「心態不對就只能定存，無解」。

不過也有不少網友回應「少賺而已，股市上2萬，還有人賠錢?」、「有賺是要幫什麼？」、「先管好你媽」、「自己媽媽自己處理」、「幫助老公不要聽信奇怪理財影片、媽媽的口舌攻擊」、「你和你媽閉嘴，就是對老公最好的幫助」。