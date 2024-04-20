大嫂平日幫全家洗衣煮飯 周末請小姑幫忙遭嗆：我又不是媳婦！

「我又不是媳婦！」一名小姑上網抱怨，說自己的大嫂每週一到週五會幫全家洗衣和煮飯，但每次週末就叫他接手，讓她不滿怒嗆「那是媳婦的工作呀！」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」表示，自己的大嫂在每週一到週五都會幫全家洗衣和煮飯，週末想要休息，就請她幫忙接手。但她認為家事本來就是媳婦的工作，不滿大嫂沒做好份內事，怒嗆「我又不是媳婦！」。

貼文一出後，多數網友都持相反意見，紛紛表示「誰說煮飯一定是媳婦的工作請問你是家裡的一份子嗎？請問你有手有腳嗎？有手有腳就自己煮」、「你是手殘了嗎？不會自己煮嗎？大嫂已經煮5天假日休息一下會怎樣？大嫂不是你家的佣人你搞清楚」、「那是妳大嫂，不是你請的女傭欸，妳有付她薪水嗎？」、「所以當你變成媳婦時，你也會全盤做嗎」、「祝你早日成為別人家的媳婦」。