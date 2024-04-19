身高153她被男友家人嫌矮！網：講到優生學…不如先注意智商

很多人會用「嬌小可愛」形容個子較小的女生，當高個男遇上小隻女，就會形成傳說中的「最萌身高差」，看上去可可愛愛，但小隻女其實有煩惱，常常會被人嫌太矮。

有位身高153公分的女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，稱男友父母嫌她矮，她大嘆「長得矮是錯的嗎？矮個子難道就不配幸福嗎？」引發討論。

網友犀利回擊，「男友有18公分？」、「看得出來男友父母素質低下、基因也好不到哪，建議換個人吧！珍惜人生遠離怪家庭」。

網友一句話說真相，「優生學比較重要的是智商喔」、「我覺得不是身高的問題，應該是他們不喜歡妳，什麼都可以當理由」、「優生學雖然不是一定，但是老人家就會擔心以後孫子女會不高」、「小隻女不顯老啊！我老公183，跟他在一起還曾被誤會父女」。

不少網友分享經驗談，「我155，我老公182，我老公負責身高基因，我負責提高智商」、「我150，前任他媽跟我差不多高，還嫌我矮？」「我女生169，常被用不好的口氣說，怎麼那麼高？」、「別難過了，我還看過某公公嫌媳婦矮，不喊她名字直接喊她身高數字，真的很沒品」。