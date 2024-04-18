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醫學系直男約炮要求聞味道 辣妹傻眼收「激戰後大禮包」直呼：真的很解

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「約炮約到醫學系直男」為題發文，她表示，這不是她第一次約炮了，但真的是第一次遇到打炮前後還要衛教的，最後竟然還拿出一個「大禮包」硬要她收下，若不是他是她的菜，她當下真的很想奪門而出。貼文一出，引發網友熱議。

原PO表示，對方自介是某大學醫學系，還自備健檢報告，認真程度前所未有，好奇之下便先約吃飯後轉戰旅館。她指出自己身材不錯，當天又穿了性感蕾絲戰袍，沒想到進房間後男方對她不為所動，反而開啟念經模式，跟她說性行為前洗澡有多重要之類的。

原PO原本以為洗好澡就能直接開戰，結果對方繼續上演機關槍式的衛教，認為她穿這麼緊身的衣服很容易滋生細菌，講一講還問「是不是可以先聞聞有沒有異味」，原PO傻眼認，要不是他長的真的是她的菜，她不可能在這時候還沒轉身離開。

原PO透露，完事之後他又拿出一袋裝有瓶瓶罐罐和藥丸的「大禮包」，先是要求她灌完一瓶500ml的水，接著進行事後衛教，不只準備事後藥，還指出「性行為後一定要排尿才可以把膀胱的細菌沖乾淨」，並要她吃保養私密處的益生菌和清潔噴霧，接著碎念她睡覺時間太晚、免疫力會下降，又要她吃花青素藥錠。全程講個沒完，念得她整個腦袋嗡嗡作響，完全記不清楚他說了什麼。

原PO指出，他還說她是第一個收下他「大禮包」的炮友，但她只想問「這麼解的男生，長相是我的菜，那種複雜心情誰能懂？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「其實準備大禮包算蠻體貼的，很在意女性私密處健康，但先聞私密處氣味確實很解」、「健檢報告我也有看過，我覺得是挺負責任的行為欸，約炮也可以約得很安心」、「大禮包真的貼心，但聞下體先嚇瘋」。

有位曾遇過這位直男的女網友回應「我直接笑哭，沒想到我會再次看到這個大禮包，我自首，我就是那個看到大禮包轉頭就走的炮友，成大醫學系，我跟我閨蜜都叫他天菜解(真的很解)，但後來超好奇大禮包有什麼，感謝你讓我水落石出，但聞下體這個絕對是新招」。

不過，由於留言陸續有人回覆產品資訊，不少網友認為「業配文吧」、「業味很重」。

Dcard 健檢報告 大禮包 私密處 約炮 醫學系

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