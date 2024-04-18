強勢婆婆進房間偷翻日記還到處說嘴 小媳婦崩潰求教：該怎辦？

日前有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示老公是獨子，婚後與強勢的公婆同住，婆婆喜歡偷看家裡所有人的東西，監視一舉一動，她覺得「又不是公司稽核在查抽屜」，感到好煩，快要崩潰！引發網友熱議。

原PO透露，婆婆常趁著她上班時，到房間翻東西，後來她出門會把房間上鎖，有時早出門老公還在睡，婆婆就會趁隙進來翻，更氣的是有次婆婆說找不到某樣東西，老公竟然叫婆婆來他們房間找，問題是那樣東西怎麼可能會在他們房間裡。

原PO得知後很生氣，老公還問她氣什麼，小事而已不要小題大作，還罵她說「這是他們家，憑什麼媽媽不能進我們房間」，她才告訴老公他媽媽偷看了她的日記，還到處去說給別人聽，老公這才住了嘴。

原PO覺得同住只是要基本的尊重很難嗎？她就不會趁他們出國或出去玩時進去他們房間，每個人有自己的隱私，不是嗎？於是原PO發文求教「如果老公是獨子堅持不搬，妳們會如何呢？」

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「無品惡婆婆」、「太可怕了，是我早跑了」、「你有在上班嗎？有的話就搬出去啊」、「搬吧，這種沒辦法忍」、「老公不搬那你自己搬吧」、「老公不搬就只能自己搬走」、「如果妳有穩定的工作，可以自己先搬走，不然早晚會生病」、「老公不搬你自己搬，如果老公無動於衷，這媽寶可以不要了」。

還有不少網友表示「媽寶老公」、「她憑什麼翻人家房間的東西，只因為房子是她的？」、「沒有邊界感的老人，連老公也沒有隱私的觀念嗎？什麼叫小題大作？妳老公大概也被老的PUA久了，要改很難了」、「先來個震撼教育，再有一次不是搬家就是離婚」、「跟老公說不搬家就離婚，這種婆家很不尊重人」。

也有不少同樣是過來人的媳婦發聲「遭遇過」、「我也是原本外出也不會鎖門， 但後來知道她曾走入我們房間弄東西，我就鎖上了」、「跟這樣婆婆生活那種壓力，能理解」、「我婆婆也會翻，我買幾千塊的保險箱回來放重要的東西，其他就隨便她，雖然還是會不爽」、「可以直接找婆婆講清楚表達自己立場」。