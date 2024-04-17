幾乎全部門手機狂響！OL凌晨3點被問「他跟妳在一起嗎」 網怒：5點打回去

「XXX跟妳在一起嗎？」一位網友抱怨，自己在凌晨3點多接到同事老婆的查勤電話，害自己和老公瞬間驚醒。沒想到原PO打開公司群組才發現，幾乎全部門的同事都接到騷擾電話。經過這齣鬧劇後她睡意全無，怒喊「明天是要怎麼上班」。貼文發布後引起一陣熱議，網友則紛紛出招，建議原PO「既然睡不著了，等到5點再打回去問問找到老公沒有」。

一位網友昨（16）日凌晨4點於「匿名公社」發文，表示方才3點多接到一通電話，對方劈頭就問「XXX跟妳在一起嗎」，害她一陣錯愕，後來才意會到是同事的老婆打電話查勤。讓原PO忍不住傻眼：「太太啊，我都結婚生小孩了，而且我跟妳老公也只是同個部門，要找老公也該有邏輯、有禮貌吧」，更別提這通電話讓自己的另一半驚醒「心裡也覺得怪怪的」。

原PO後來打開公司群組，才發現同事全部炸鍋，「含我一共7女2男全接到電話，只剩科長、組長和新人她沒打去亂」。而經過這場鬧劇，被吵醒的原PO睡意全無，直呼「明天是要怎麼上班？氣死」。

貼文曝光後引起議論，有網友直批同事的老婆過於緊迫盯人，不過也有人推測兩個人都有問題，「老婆有公司全部門同事的電話也是很恐怖」、「有這種老婆，凌晨三點不回去也不能怪同事」、「有沒有可能是老公都說他還在同事家，真的等太晚找不到人時，老婆才會打電話詢問」、「她就是要鬧他老公同事，逼她老公出來面對啊」、「真的有這種人，而且還會連續打好幾通」、「只有我覺得凌晨三點找不到老公不太對嗎」、「大概兩個問題都很大，半夜不回家的、還有半夜找老公的，誰受得了」、「半夜3點還不回家，這個老公也很有問題」、「我覺得有可能是她老公太過分了，所以她故意這樣想讓老公黑掉」。

更有不少人提議原PO「用魔法打敗魔法」，建議她這樣回擊，「既然睡不著了，等到5點再打回去問問找到老公沒有」、「叫里長廣播應該比較有效率」、「那就換女同事大家輪流半夜打電話，問她老公到家了嗎，排班每天打，隔一小時一個人打」、「所以睡覺一律開睡眠模式」、「最慘的是打去每一個人都說老公在她家」、「妳應該要回：『他在洗澡』，她不讓妳睡，妳也別讓她好過」、「妳沒跟她說，員工聚餐好像有看到他跟一個沒看過的女人摟摟抱抱、一起先走了，但我沒仔細看清楚，也有可能是別人」。