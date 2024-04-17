媳婦常回娘家引婆婆出聲「重心要在夫家」 網吐嘈：離婚最快
傳統觀念認為媳婦結婚後，要多留在夫家，不過現代女權意識抬頭，多數出嫁女子仍會時常回娘家。日前有位婆婆表示「媳婦很常回娘家，要怎麼委婉建議她把生活重心放在夫家？」對此，多數網友吐嘈「有這種婆婆我就建議離婚，妳是很自私的人」。
一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，媳婦很常回娘家，讓她很困擾，疑惑問「該怎麼委婉建議媳婦把生活重心放在夫家呢？」
文章曝光後，引來網友熱議「妳先把自己重心搞好吧，不要多管媳婦」、「惡婆婆很愛靠腰，我要怎麼直接告訴她『別多管閒事』」、「有這種婆婆，我一率建議離婚」、「買一間房在隔壁給媳婦父母住，這樣媳婦就天天在夫家了」、「妳是很自私的人」、「妳自己把重心放在夫家就好，而不是放在兒子跟媳婦家，請以身作則」、「想要媳婦一直把重心放夫家，就轉個幾千萬到她帳戶吧」、「妳兒子要檢討啊，沒讓媳婦住得舒服，要是婆家住得舒服，還會想回娘家嗎？」、「妳可以搬去媳婦家隔壁住，而且如果妳有女兒的話，也禁止她回娘家」、「我就是每天都回娘家，怎麼了嗎？媳婦結婚又不是被妳買回家，妳也管太多了吧」、「媳婦把重心放在自己跟先生就可以了，自己兒子沒本事，買不起房，只好怪別人家的女兒嗎？」、「娘家是養大媳婦的地方，為什麼不能回家？妳這樣好自私」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言