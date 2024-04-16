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台積電男友「薪資這樣用」讓她恐婚 網見主因認同：交往反而自在

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示與男友兩人有結婚打算，但男友的財務狀況讓她有些猶豫。情境示意圖。圖／ingimage
一名女網友表示與男友兩人有結婚打算，但男友的財務狀況讓她有些猶豫。情境示意圖。圖／ingimage

在走入婚姻之前，不少人都會將對方家庭狀況納入考量。一名女網友近期便表示與男友兩人有結婚共識，但對方的薪資分配讓她有所猶豫，因此上網求助。文章一出，引來網友認真分析，建議原PO要再好好想一想。

一名女網友在Dcard發文，表示男友出社會半年，還沒有存款，目前在台積電當工程師，底薪約6萬，「未來開始領分紅，收入就會起來」。原PO並說兩人有結婚共識，但她卻因一件事猶豫。

該名女網友接著解釋道，男友爸爸已退休，媽媽則是暫時沒有工作，而他的薪水必須分出三分之一當作孝親費。此外，男方家已買預售屋，登記男友名字，但會是他爸媽住，估計男友得背700萬的房貸，所以男友也須再拿三分之一，幫家裡存未來房貸。

「現在男友每月只剩下約莫2萬，如果租房1萬，等於只剩1萬」，原PO則說自己剛出社會一年，存款約30萬。在評估兩人經濟狀況後，讓原本有結婚打算的她有些退縮，「看這個經濟分配，真的很恐婚」，因此上網求助詢問其他人的看法。

文章一出，有網友打趣留言，「這種我們通常不會稱兒子，那是公婆的被動收入，退休後住新房每月還有多2萬生活，完勝大盤」；但也有人認真分析，建議原PO再觀察，「即使他想搬出去也無能為力，除非他未來很會賺錢，但若他個性軟弱不敢成立自己小家庭，都聽父母的那再會賺都沒用」、「三分之二都給家裡，問題非常大，而且表面上是錢的問題，更要在意的是男友和長輩的互動，要確認他是否坦得住父母」、「不生小孩或許還可以，但如果要生，他剩2萬要組建自己的小家庭太難了」、「依他們家這樣的狀態，交往反而自在」。

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