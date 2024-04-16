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老公外遇學妹...她問軍中真的很亂嗎？ 引發2派網友熱議
有一女網友在 Dcard 貼文抱怨職業軍人的老公有外遇，而且是他的學妹。原PO揭露學妹的行徑很扯，「知道我老公有家庭有小孩，還常常出入我家摸麻將，竟敢外遇我老公」。原PO想問其他知曉軍中情況的人，軍中真的很亂嗎？
原PO是2023年11月發現自己的老公開始外遇學妹，這位學妹還常常騙原PO，卻在別人面前裝可憐，「說是因為我先生靠近她」。這時原PO發現自己懷孕了，所以「我們沒簽離婚協議書，身分證上都還有名字」，老公為了騙學妹，還上網找什麼把身分證上的配偶欄弄掉之類的東西。最讓原PO氣不過的是，
學妹還在ig上發文嗆聲，讓她心裡想，「我就是要做好正宮的位置， 憑什麼我要讓出正宮的位子，來成全你們兩個狗男女」。
貼文引起網友熱烈討論，並且一面倒地力挺原PO、「敝圈不亂，爛的是妳前夫」、「有問題的是妳老公，私了離婚記得多拿一點，不私了就打1985專線」、「可是幹嘛不離婚？直接兩個都告下去錢收一收，留著有什麼好處嗎？」、「妳報上去他就完蛋了，但妳也要做好離婚的準備，避免被他拖累到」。
另有人提出建議，「為了大寶，沒要離婚，那就好好忍讓吧」、「如果是我的話，我會搜集好有利的證據，規劃好小孩的生活方式，再跟他撒嬌多要點生活費，把生活費存起來，然後再發文在『靠北長官』之類的臉書群組，記得馬賽克臉！」、「蒐集證據通報啊！不要說什麼為了小孩隱忍，那就不要鬼叫，因為妳自己選的。還有爛的是妳老公，不要把所有人拖下水」。
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