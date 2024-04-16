快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

婆婆要求「媳婦上繳薪水」遭拒 爆氣喊：外姓跟我們家不同心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆抱怨媳婦不願意上繳薪水，遭到許多網友批評。 示意圖／ingimage
一名婆婆抱怨媳婦不願意上繳薪水，遭到許多網友批評。 示意圖／ingimage

婆媳關係自古就是難解的問題，日前有位婆婆發文表示，她想到未來離開人世後，財產都是由兒子、媳婦繼承，所以要求兩人的薪水今後上繳給她，需要生活費再來請領，但媳婦拒絕了，讓原PO氣得直跳腳。貼文一出，馬上引來許多網友批評「為什麼要上繳給妳？腦子進水了嗎？」

一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她近期想說未來離開人世後，所有財產都將由兒子跟媳婦繼承，於是要求他們從現在開始，薪水直接上繳給她，需要生活費再來領，不過原PO指出「雖然兒子答應了，但媳婦竟然拒絕，果然一個外姓的人，是無法跟我們家同心」。

貼文曝光後，遭到許多網友批評「為什麼要上繳？」、「妳跟老公也是不同姓氏，那妳有把薪水上繳給自己的婆婆嗎？如果沒有，妳也是外姓的人喔」、「都說以後要給兒子跟媳婦財產，那現在給一給不就好了？如果不肯就是不跟他們同心」、「依照妳的觀念，反正早晚都要回去，就乾脆先給他們繼承了」、「妳是有多少財產可以繼承，不要負債子孫就好，真的是想太多」、「為什麼要上繳薪水給妳？那妳先把財產給媳婦先，誰知道妳會不會真給，妳都說媳婦是外人了」。

也有網友以法律的角度指出「什麼觀念？妳死後是兒子繼承，又不是媳婦繼承」、「妳的遺產順位是兒子，跟媳婦無關，妳要是不知道就是法盲，妳要是知道就是壞，用這種說法騙媳婦」、「先把遺囑立好吧」。

婆婆 媳婦

延伸閱讀

馬來西亞人大讚台灣治安好 用餐見一幕直喊：「不可思議！」

帶所有存款來台灣！俄正妹霸氣向男友求婚：沒錢我養你就好

老婆撞見老公與「前世情人」同睡一張床醋勁大發 反遭嗆：不可理喻

老婆不孕…隱瞞曾「懷孕墮胎五次」令他崩潰 網群勸：離婚吧！

相關新聞

婆婆要求「媳婦上繳薪水」遭拒 爆氣喊：外姓跟我們家不同心

婆媳關係自古就是難解的問題，日前有位婆婆發文表示，她想到未來離開人世後，財產都是由兒子、媳婦繼承，所以要求兩人的薪水今後上繳給她，需要生活費再來請領，但媳婦拒絕了，讓原PO氣得直跳腳。貼文一出，馬上引來許多網友批評「為什麼要上繳給妳？腦子進水了嗎？」

揪老同學摩鐵大戰！ 39歲人妻稱「出軌上癮」：真是期待下次

感情中一旦沒了信任就會產生裂痕，一名已婚人妻透露，她跟老公常常吵架，生活平平淡淡，想起學生時期暗戀的對象，雖然十年未見，一約出來卻「天雷勾動地火」直奔摩鐵。她感嘆，現在不斷期待下次見面時光，原來出軌真的是會上癮。貼文曝光後，也激起網友憤慨情緒。

老婆撞見老公與「前世情人」同睡一張床醋勁大發 反遭嗆：不可理喻

日前有一名媽媽在論壇Dcard上以「一早起床看到老公睡在高一女兒房間，我不能生氣嗎？」為題發文，她表示，原本和老公、女兒約好早上5點起床去附近公園運動，結果早上卻看到老公竟然睡在女兒床上！令她整個火大，而老公反說她不可理喻，引發網友熱議，意外掀論戰。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

老婆不孕…隱瞞曾「懷孕墮胎五次」令他崩潰 網群勸：離婚吧！

夫妻的感情建立在誠信之上，沒有誠信，婚姻就無法幸福。日前有一名網友發文表示，老婆隱瞞情史，曾墮胎多次，令他心碎不已，引發網熱議，紛紛建議「離婚吧！」

2024第21屆台積電青年學生文學獎開始收件！

穿過時間的光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。