婆婆要求「媳婦上繳薪水」遭拒 爆氣喊：外姓跟我們家不同心

婆媳關係自古就是難解的問題，日前有位婆婆發文表示，她想到未來離開人世後，財產都是由兒子、媳婦繼承，所以要求兩人的薪水今後上繳給她，需要生活費再來請領，但媳婦拒絕了，讓原PO氣得直跳腳。貼文一出，馬上引來許多網友批評「為什麼要上繳給妳？腦子進水了嗎？」

一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她近期想說未來離開人世後，所有財產都將由兒子跟媳婦繼承，於是要求他們從現在開始，薪水直接上繳給她，需要生活費再來領，不過原PO指出「雖然兒子答應了，但媳婦竟然拒絕，果然一個外姓的人，是無法跟我們家同心」。

貼文曝光後，遭到許多網友批評「為什麼要上繳？」、「妳跟老公也是不同姓氏，那妳有把薪水上繳給自己的婆婆嗎？如果沒有，妳也是外姓的人喔」、「都說以後要給兒子跟媳婦財產，那現在給一給不就好了？如果不肯就是不跟他們同心」、「依照妳的觀念，反正早晚都要回去，就乾脆先給他們繼承了」、「妳是有多少財產可以繼承，不要負債子孫就好，真的是想太多」、「為什麼要上繳薪水給妳？那妳先把財產給媳婦先，誰知道妳會不會真給，妳都說媳婦是外人了」。

也有網友以法律的角度指出「什麼觀念？妳死後是兒子繼承，又不是媳婦繼承」、「妳的遺產順位是兒子，跟媳婦無關，妳要是不知道就是法盲，妳要是知道就是壞，用這種說法騙媳婦」、「先把遺囑立好吧」。