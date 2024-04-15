同居男友是家賊！「家人屢失財」女生1招逼出真相：帶了小偷回家

1名女網友近日在網上訴苦，表示她將財困的男友帶回家與家人同住後，家中財物屢遭竊。雖然苦無證據，但男友的嫌疑最大，因此她謊稱要翻看家中的監視器，終於迫使「家賊」現形，果然就是其同居男友！原來男友債台高築，於是便對女方及其家人的財物下手。女生得知後悲憤不已，沒想到包吃包住去照顧愛人，竟連累家人金錢被盜，於是公開與男友對話，詢問網民如何追討欠款。網民對原PO男友的「無恥態度」表示震驚，「他心裏一定在想說能少還就少還」、「很沒水準」、「你供他吃住養懶漢，還這樣對妳們家人，這人要棄」、「告他啊他都承認了」。原PO隨後更新貼文，稱已跟對方分手，而且「已決定到地檢署提告，請各位不用擔心」。

該女網友在Dcard以「我竟然帶了小偷回家！」為題發文，吐露遇上渣男的經歷。她表示初結識男友時，覺得對方是完美的貼心男友，會在她生理期時半夜送來紅豆湯，也會在大大小小的不同節日為她安排驚喜。因男友的暖心行為，她還以為會收獲「快樂的愛情」。直至她發現男友花光積蓄卻不認真工作，甚至因個人花費而四處借錢，美好的愛情就有了變化。

原PO指當時因為愛情而蒙蔽了雙眼，於是便帶面臨財務困難的男友回家，跟她家人同住，甚至包吃包住了半年。不過到了今年2月，她的家人相繼發現放在家中的財物不翼而飛。本來原PO不曾懷疑男友，直至後來與男友對質，才發現正是男友偷了她家人的錢。

從女網友上傳的對話截圖可見，她提到祖母的錢不見了，家人準備翻查監控影像，成功迫使男友承認做賊，表示「我拿的，我等等匯給你」，並叫她代為道歉，稱自己不是故意的。當時原PO還心存懷疑，不相信對方會這樣做，在問他拿了多少後，甚至反問他「你是真的有拿？」，男友確認偷錢，卻表示不知道總數，但承諾下班就會還錢。

原PO很是失望，追問對方「到底為什麼…之前的也是？」本來男友只承認偷拿了她及祖母1,000元，然而在原PO的追問下，男友終於承認事實，原來他還偷了原PO姐姐6,200元，且祖母不見的錢財也不只這麼少。樓主於是要求男友說真話及還錢，並表示「我們家忍耐有限」，男友於是答應還1萬元。

女網友指出，家人被偷的錢不只這個金額，最終，原PO家人決定要求他歸還2萬元，然而真實失竊金額實則更大。原PO男友自認「自私」，又辯稱沒想過不還錢，偷錢只是為了還債。

而原PO男友在被揭發偷錢後，曾一度把她封鎖，且直到現在，男友仍然拖欠款項沒有歸還，「雖然2萬只是小錢，但就是看不慣他這樣」。原PO慨嘆自己引狼入室，也抱歉對家人造成傷害，「沒想到最後會是傷害家人的騙子」，目前她正積極探究如何確保男友還錢，因此發文詢問網友意見。

貼文引起網友熱議，有人認為實際涉事金額不低，「1萬繼續問就變成1.5萬，感覺還可以繼續問欸，十之八九超過這個數」、「光偷叔叔的就2萬了，那肯定不止」、「我不信他不知道偷了多少，2萬不可能記成1萬，他心裏一定在想說能少還就少還」、「他很沒水準，偷那麼多一開始竟然只講要還1萬，真的超爛」。

不少網民留言批評原PO男友是「渣男」，並叫她盡快分手後報警，「直接去告，證據很明確。這已經是很明確犯罪了」、「有證據可以去告民事了，才可能拿回錢。不過既然他都欠了人家錢還不出來，告贏了大概也是拿不回錢了」、「你供他吃住養懶漢，還這樣對妳們家人，這人要棄」、「告他啊他都承認了」。

原PO看完網民留言後更新貼文，表明已經分手，「我承認是我識人不清，給家人帶來傷害，也很感謝家人對我的包容」，又指家中的監視器只拍室外，室內沒有拍攝，所以當初其實沒有證據證明是男友偷錢，「只是為了讓他承認才這麼說的」，而她已決定到地檢署向對方提告，「2萬說大不大說小不小，但還得對自己行為買單」。

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文章授權轉載自《香港01》