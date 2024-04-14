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人妻生兩胎獲130萬紅包 網友也不認輸：公婆「直接送房」每月收租4萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，她結婚後生了兩胎，公婆為了體恤生子的辛苦，共包了130萬元給她。示意圖／記者吳康瑋攝影
一名女網友透露，她結婚後生了兩胎，公婆為了體恤生子的辛苦，共包了130萬元給她。示意圖／記者吳康瑋攝影

超暖公婆！一名女網友透露，她結婚後生了兩胎，公婆為了體恤生子的辛苦，共包了130萬元給她。貼文曝光後，網友也驚呼：「好公婆都是別人家的」。值得注意的是，其中還有人留言，雖然公婆沒有給他們紅包，可是直接送了一棟房，每個月能收到4萬元租金。

原PO在Dcard發文表示，婚前到老公家做客時，就聽過公公說，以後她如果有生小孩，就會包紅包，後來原PO第一胎順利產下女娃，公公也真的塞了紅包給她，「結果簡直不可置信，一張支票上面寫50萬！」

由於禮物太貴重，原PO馬上去找公公，婉拒他的好意，結果公婆、老公都一起出聲勸她收下，還說現在的女生懷孕生子很辛苦，他們還是有這個能力表示心意，「最後在他們的溫暖下，我收下來了，存在我的銀行裡一毛錢都沒有動，也不太敢動」。

原PO表示，過了幾年後，她又順利產下一名男娃，這次公公更是直接匯了80萬到戶頭裡，且得知原PO上次的50萬一毛都沒動過後，還特別跟她說真的不用不好意思，老公也是從頭到尾支持。

原PO感動表示，兩胎孩子都是她心甘情願生的，從來沒有想過會得到什麼好處，這些事情到現在已經過了六年，公婆從來沒有過問那筆錢，而且相處很融洽，她真的很謝謝公婆的心意。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「恭喜妳遇到很棒的公婆，我公婆什麼都沒給，不過我不在意，給越少能管的就越少」、「應該是男方家庭條件好的才有這樣吧，大部分都不會這麼多」、「好公婆都是別人家的，我的部分，不用給大紅包，一毛錢一分力都不用幫忙沒關係，至少別在懷孕時來羞辱踐踏人」。

另外，也有人表示，「妳兩胎的紅包是我一胎的滿月禮紅包，聽起來不錯，但還沒考慮第二胎」、「我們是沒有紅包，不過公婆直接買一棟十年左右，專門租給學生的收租透天給我，一個月租金4萬給我收，他們是全款買房無負擔，他們說這樣我比較沒壓力，因為他們之前就有給我先生一棟，讓我跟我先生住了，所以送的這棟是用來收租的」。

Dcard 公公 婆婆 懷孕 紅包

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