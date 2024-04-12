要姐弟倆各拿薪水一半當孝親費 他曝爸爸1行徑嘆：快被壓死了

華人以孝為先，子女出社會工作後多少都會給父母孝親費，但要給多少常常引起不少人討論。有一名網友透露自己和姐姐的薪水並不高，但爸媽就要求他們每個月各給將近薪水一半的錢當作孝親費，即使抱怨也沒有用，讓他大嘆壓力很大都存不到錢。

原PO在Dcard以「快被孝親費壓死了」為題發文，他說自己月薪3萬7，實領3萬5左右，姐姐也是3萬5多一些，但爸媽卻要求他們每個月各拿1萬6，總共3萬2當作孝親費。原PO說自己和姐姐都住家裡，但因為工作關係基本上都沒在家裡吃飯，他還要繳保險費、電話費、交通費、餐費等費用，算一算將近1萬元，這樣等於每個月根本存不到1萬。

原PO說爸媽覺得子女養父母是天經地義，爸爸甚至還沒到退休年齡，就打算提早辭職回家，畢竟每個月都可以從他們姐弟倆身上拿到3萬2，相當於領一個基本工資。即使原PO抱怨1人1萬6太多了，但爸爸卻說這算少的，還透露以前開始工作的前十年，每個月只留5000，剩下的都交給原PO的阿嬤，反觀現在給他們姐弟倆每月各留將近2萬已經算很好了。

原PO無奈地說爸爸明明還可以工作，卻想辭職回家給子女養，還不斷催促姐弟倆趕快結婚生孩子，不然老了沒人養，讓他哀怨地說「我連錢都沒有了，還怎麼生小孩？」

貼文引起眾人熱議，「好可怕的父母…只是他們心臟也太大了吧，都不怕小孩不理他們喔」、「跟姐姐套好，一起搬出去，孝親是看自己有多少能力，而不是別人說多少就多少，沒當你們是子女，是當你們提款機」、「你們各給2500吧，他不是說他以前留5000就能活？屁話一堆，傻眼…不想想現在物價多高」、「跟他們協調減少金額，就當作付房租，如果他們不肯就搬出去吧」、「原本想說搬出去住，仔細想想搬出去租金跟伙食說不定也1萬5了，所以建議想辦法增加收入吧」。