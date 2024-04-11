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年薪百萬！台積電尪自認「踏入上流社會」 人妻淚控：沒有比較好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻透露，自從老公進入台積電後，變得自視甚高，平時只要壓力大就會隨意朝她大小聲。示意圖／ingimage
一名人妻透露，自從老公進入台積電後，變得自視甚高，平時只要壓力大就會隨意朝她大小聲。示意圖／ingimage

雖說職業不分貴賤，但仍有不少人對部分職業抱有刻板印象。一名人妻在Dcard透露，自從老公進入台積電後，變得自視甚高，平時只要壓力大就會隨意朝她大小聲，委屈坦言「為了孩子只能忍氣吞聲」。

原PO以「台積電的老公沒有比較好」為題稱，自從先生在台積電工作後，開始自視甚高，自認為是上流社會的人、身邊都是高知識份子。不過她指出，即便老公年薪破百，但對方依舊每天為錢煩惱，壓力大就對她大小聲，讓原PO氣得直呼「憑甚麼以高姿態自居？沒能力的人才會亂發脾氣！」

原PO表示，兩人過去相處和睦、互相尊重，但老公現在只要一不開心就大聲咆哮，還會時時擺出一副高姿態，根本聽不進去他人的指教，凡事都能強詞奪理。她坦言，當初結婚時，對方沒車、沒房、沒婚禮、沒婚戒，沒想到她現今卻仍每天受委屈，無奈嘆「為了孩子也只能忍氣吞聲」。

貼文一出，許多網友指責該老公的行為，「在大公司的社畜一樣是社畜，他是不是誤會了什麼」、「把工作情緒帶回家的人最差勁」、「妳先生情緒控管有問題，不管在哪裡工作都有機會讓他變成這樣，必要時可能需要看身心科」、「妳經濟獨立的話，就跟他離婚自己帶小孩，叫他付贍養費」。

但也有人建議原PO多體諒對方，「或許妳先生可以換份職業，甚至換份工作，但是失去了這份工作這樣的經濟條件，即使變回溫柔體貼的丈夫，妳又還能愛他嗎？」、「在台積壓力真的很大…但進去後開始自以為是的人很多也是真的」、「高工時、高壓力會使人神經繃得特別緊且易怒，雖然這不能成為原PO老公頤指氣使的理由，但真的要請原PO三思」。

Dcard 台積電 職業

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