不孕遭婆婆罵「花瓶」 霸氣媳貼圖回嗆：天價古董買不起

婆媳之間出現矛盾，可說是許多家庭都會遇到的頭痛問題。日前有名女網友上網發文，無奈敘述自己與婆婆的關係在婚後急速惡化，甚至被婆婆罵是花瓶，貼文一出引來許多網友們的憤慨。

原PO在網路論壇Dcard上發文，提到去年剛結婚，與婆家關係雖然不親，但也不算差，不料婚後因為新屋還在裝修，住進婆家後才發現婆婆超級傳統。

原PO說自己本身是遠端接案工作者，但不論如何解釋婆婆都認為沒出門工作就是在家遊手好閒，甚至訂立「生活公約」，要求原PO早上9點前起床、11點前買好菜，婆婆還會跟在旁邊緊盯挑菜、殺價能力，煮飯的時候也會在旁邊「指點」，讓原PO大感壓迫。

本以為搬家後會有所緩和的婆媳關係，卻因為原PO發現自己有可能不孕而再次惡化，在得知原PO不孕後，婆婆斥責原PO「吃我們的、用我們的、給我們家包養還連個孫都生不出來」、「之前那個郵局女生不娶，娶這個賠錢貨，跟花瓶一樣擺在那邊一碰就碎」。

原PO聽聞這些話語氣極，當下便直接離開，後續即便老公回婆家她也不願再去，對於婆婆罵她「花瓶」的言論，原PO也不甘示弱找了一張骨董花瓶拍出天價的報導截圖傳給婆婆，表明自己就算是花瓶也不是可以隨人欺負的。

貼文下，許多網友留言力挺原PO，也有不少人指責原PO老公太軟弱，「妳是穿越到哪個年代了，這種什麼爛對白還有人說得出來？妳千萬不要再過去了，不然以後就是被踩死死的」、「妳老公問題很大，公公婆婆的壓力，應該是他要出面擋下來」、「這篇文章讓我更深信，每個像妳這樣遭遇的媳婦背後都有一個不會坦、不想坦的老公」、「不孕其實不必告訴公婆實情，在婆家就說是老公不孕、在娘家就說自己不孕，實情夫妻兩個自己知道就好」。