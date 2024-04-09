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「第34任男友」戴套上場反遭漂亮女友虧小孬孬 他疙瘩難解上網求教

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

性生活在感情裡佔了極大的比重，性觀念合不合真的非常重要。日前有一名網友發文表示，自己與女朋友的性觀念非常不協調，他想戴套上場反被女友虧小孬孬，引發網友熱議。

有一名網友在論壇Dcard上以「跟女朋友的性觀念有衝突」為題發文，他表示自己有一位十分漂亮又聰明的女友，國立名校畢業的，是他的初戀，女友待他十分的好，平時會幫他煮飯、出門消費都AA，也會互相關心，唯一讓他難以接受的是，自己「是她的第34任男朋友」一事，當得知她有過許多性經驗，曾讓他深感不舒服，好不容易花了一些時間才克服。

原PO透露，兩人交往了快一個月，從牽手到做愛進展十分的快速，做愛時她卻說不需要戴套，因為她有吃避孕藥，但他覺得還是戴保險套比較好，擔心萬一懷孕了很難處理。結果女友竟然覺得他很孬，還說懷孕墮胎掉就好，戴套會讓她覺得不舒服。

原PO表示，當下他直接沒了感覺，隨後就睡覺了，後來花了很多時間才和解，但他心中的那塊疙瘩至今仍無法解開，於是他上網求教「請問各位要怎麼克服？」

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「性觀念不適合我建議早早分，34任男友我不太相信他在找真愛」、「說真的性愛戴套除了避免懷孕以外，還有衛生與乾淨」、「這種的你讓他覺得你很孬一下就掰了」、「我覺得不要委屈自己去克服，還有一般人都會覺得你是個好男人，捨不得女友受墮胎的疼痛」。

不過也有網友認為「處男毛真多（抱歉我的感覺)，都交往了，可以專注當下，互相體諒，她又漂亮，又都自願吃藥了，她根本是很多人的天菜，你根本是想太多，你可以不要自卑了，好好珍惜她」。

Dcard 保險套 墮胎 性愛 懷孕

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