聽新聞
test
0:00 / 0:00
第一次留給未來老婆…男友堅持「處男情節」狠拒求歡 她怒喊搞不懂
有些人有處女情節，但是「處男情節」似乎很少聽說。日前有一名女網友上網發文抱怨，她開口求歡遭男友斷然狠拒，男友解釋「想把第一次留給未來的老婆」，引發網友熱議。
有一名女網友在論壇Dcard上以「男友竟然會這麼堅持這種事」為題發文，她表示，跟男友交往快三個月了，她直白的跟男友表示，有想跟他「做愛做的事」的需求，想不到男友竟然回她：「人家想把第一次留給未來的老婆」，她聽到的當下回說：「有差嗎？我也不是沒有跟人做過呀」，男友再度回她：「人家就想把第一次留給未來的老婆咩，不管你講幾次我都會堅持下去的」。
原PO抱怨，雖然身體是他的，他有權力決定要不要跟她「做愛做的事」，但她實在搞不懂，第一次給誰這有這麼重要嗎？
貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「意思是妳不是未來的老婆？」、「所以這是他沒打算娶妳的意思嗎？」、「感情潔癖嗎？ 朋友有的基督教的教友會這樣哦」、「咦？只有我感覺，你意思是我們不會結婚嘍，好一點的說法應該是，想婚後再性行為」、「人家就想婚後性行為啊，你有過你當然沒差，至少尊重一下對方吧」。
也有不少網友表示「才三個月欸」、「才三個月為什麼要決定未來結婚的人是誰」、「他是有權自己作主啦」、「至少這個堅持他劈腿的機率相對較低」、「尊重妳男友吧，性別對調大概會被噴爛」、「男生想要守住自己貞操不行嗎？不是妳是不是第一次的問題欸，他覺得第一次很珍貴，想要保留在最愛的人身上啊，可以跟他走到一起後面那個」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言