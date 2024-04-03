男友媽狂催婚、要求收養前任小孩！她怒嗆「關我屁事」 網勸斷捨離

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日前有名女網友在網路論壇上發文，敘述自己遭到男友媽媽情緒勒索，要求她盡快和男友結婚，目的是為了幫男友媽媽帶孫女，貼文一出卻引發網友們不同意見的筆戰。

原PO在網路論壇Dcard上以「男友的小孩沒媽媽乾我屁事」為題發文，她說男友的前任瞞著男友在分手後偷偷生下小孩，希望藉此來挽回男友，殊不知男方卻堅決不願復合，小孩被男友媽媽留下照顧。

原PO表示，小孩主要照護者是男友媽媽，男友偶爾照顧，但最近男友母親似乎很想擺脫孩子，因此不斷催促原PO與男友盡快結婚、收養孩子，但遭原PO直白拒絕。男友媽媽為此私下找她談判，要求原PO「不想結婚當媽媽就分手讓位」，原PO憤怒質疑「到底乾（干）我什麼事情？又不是我的孩子？孩子自己親媽都跑了、親爸不願意跟我分手，怎麼會要求我一個外人為了她而犧牲？」

原PO提到自己也因為這件事有考慮和男友分手，但因為男友一直都站在她的立場著想，所以最後還是選擇不分手。此外，原PO也表示男友跟她說小孩的出生真的是意外中的意外，與前任交往時兩人都有做好避孕措施，男友甚至一度想和孩子驗DNA，卻遭男友媽媽阻止，理由是怕傷到小孩的心。

貼文下，不少網友覺得原PO雖然看似硬氣，實際上卻很不理智，「如果我是妳，應該會嘗試聯繫孩子親媽問具體情況，全部都聽男方說法難免有偏頗，今天他可以為了哄妳講出小孩只有阿嬤這種話，哪天他也可以為了別的女人對妳絕情」、「妳不想顧小孩不是妳的問題，但男方家問題很大，拜託清醒一點趕快斷捨離吧」、「這種人睡在身邊妳安心？如果出事會不會第一個推妳出去擋？之後感情淡了，搞不好偷偷把妳賣了」。

也有許多網友覺得孩子很無辜，最好的方式應該是出養，而不是讓孩子處在一個「沒人要」的尷尬狀態，「我覺得雖然他媽媽很過分，但我覺得妳既然不能接受，真的不要拖著，小孩很無辜...」、「各種自私的大人，小孩好慘被當皮球踢來踢去」、「如果為小孩著想，真的要考慮出養，叫妳男友跟他媽媽好好建議，不然這孩子很可憐」。

也有網友留言聲援原PO，「其實我不覺得原PO有錯，不是自己的孩子，不願養育，也是人之常情；但前女友是真的有問題，生小孩是兩個人的事，不商量就生了，生了又不要，有病？」、「我覺得妳沒錯，這小孩跟妳沒任何關係，不用被情勒」。