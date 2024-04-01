育兒要有更多保障 綠委盼立生產準備假

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「除了產後有育嬰假，產前也要能請生產準備假！」正國會立委李坤城、陳俊宇、張雅琳與黃秀芳1日召開記者會，提出一系列育兒政策，包括產檢要有生產準備假、強化兒童重症運送專業團隊、與兒童權利納入ESG評估等。李坤城認為，政府應隨物價指數，調整育兒津貼及托育補助的額度。

產前也可請產假

黃秀芳表示，台灣婦女面對孕產過程的不安與焦慮，構成了少子化的困境，政府必須讓女性在懷孕時也能感到安心，因此孕產教育不僅要包含孕期照護、待產生產準備、產後期照護到新生兒照顧，更要融入情緒支持、心理準備等多元課程，能全面了解與準備生育過程中可能遇到的各種情況。

「台灣多數伴侶並未參加過產前的教育課程！」黃秀芳說，目前《性別工作平等法》的有薪產檢假僅限用於陪產或產檢，無法運用在生產教育，要請假也難以證明，應該《性別工作平等法》第15條中孕產婦的「產檢假」及伴侶的「陪產及陪產檢假」改為「生產準備假」，且陪產、產檢或陪產檢都可適用。

企業評比應有兒權指標

陳俊宇指出，行政院盼推動育兒友善職場，希望能比照國外，在公部門及民間企業鼓勵設置職場教保服務中心，但民間目前僅有5處，應該盡速針對民間企業設置職場教保服務中心的政策落後原因進行檢討，也應開放公部門職場互助教育保服務中心至少3成的名額及比例給一般民眾申請。

「現在兒童要補習、上課與學才藝，比大人還累！」張雅琳直言，在兒童權利公約中闡明兒童有休息及休閒權利，但目前許多孩子上學加上課後的補習等，已經遠遠超過大人上班的八小時，建議教育部廢除早自習延後上課時間，金管會也要推動將兒權納入ESG評估，使企業營造更友善育兒的職場環境。

李坤城則強調，政府應該衡量托育補助和育兒津貼的額度落差，在各地方政府衡量自身財務狀況及不同地區生活水準適度，同時設立相關把關機制，避免私幼趁機漲價的前提下，開放提供地方政府補貼的管道，減輕育兒家庭的負擔。

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