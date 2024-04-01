被說變態也不放手！男友1部位「太好摸」 眾女友自爆：手感超好

情侶交往後總會有些閨中情趣，日前一名女網友表示，她很喜歡對男友毛手毛腳，從脖子一直到「1私密部位」，她也分享男友原先有些抗拒，不過後來就放棄掙扎、乖乖被摸，可愛互動引起全網女孩共鳴，笑稱「妳不孤單，我也常常被老公說是變態」、「我以為這篇是我發的」。

一名女網友在Dcard發文分享，她特別喜歡對男友毛手毛腳，起初男友會反抗，但久了之後，「他就放棄了，只是淡淡的對我說一句『死變態』！」原PO害羞表示，一開始喜歡男友的脖子、腋下，後來不斷往下探索後，「我發現了蛋蛋和GG的奧秘，真的好好摸」。對此，原PO解釋，「可能就跟男生喜歡摸女友胸部一樣，每摸一次都能悟出真理，世界上怎麼會有這麼好摸的東西！」

貼文一出，瞬間引發一票女孩共鳴，「+1，真的太奧妙了哈哈哈。男友：為什麼那麼喜歡？我：因為那是我沒有的東西」、「它會自己呼吸變大變小，真的超好玩」「觸感很特別，軟軟熱熱的很舒服，而且放久了會突然抽一下抽一下超可愛」、「蛋蛋比奶子好摸多了，超軟Q」、「摸起來很爽，但別人很癢+1」、「我也超愛摸蛋蛋，但我男友都說很癢不讓我摸」。