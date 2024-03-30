出軌有跡可循！網籲當伴侶出現這6行為時要留意



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「出軌跡象」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的出軌跡象排行。

無論是情侶還是夫妻，都可能面臨感情不穩定的時刻，此時若另一半的舉動或態度突然出現轉變，便難免令人懷疑對方是否有對自己不忠的可能性。我們本次針對「出軌跡象」進行觀測，一起來看看有哪些讓網友內心警鈴大作的出軌前兆吧！

見面頻率大幅下降令人起疑 愛與不愛的樣子都見過「態度轉變」很明顯

▲網友熱議六大出軌跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「出軌跡象」相關話題的討論，發現許多網友認為若彼此「見面、聊天次數變少」，如明明原本一週都會見面三、四次，另一半卻突然時常以工作忙碌、有其他要事等藉口推辭，連見上一面都變得很困難時，不免讓人起疑。

也有網友列出自己認為的「心靈出軌徵兆」，其中一項便是「越來越少聊天，聊自己的事還會被敷衍」，認為親密穩定的感情中，雙方的交流和「分享慾」十分重要，當彼此的互動頻率越來越低，甚至其中一方有種「熱臉貼冷屁股」的感覺時，可能就該好好審視兩人關係是否逐漸「有名無實」。

而突然間的「態度轉變」也常是網友嗅出出軌氣息的判斷標準。就有民眾發文詢問「被外遇過的人，你們是怎麼發現對方外遇的？」引起熱議，許多人提到當另一半「開始不耐煩，冷暴力」、「對伴侶諸多挑剔，冷漠」時就該有所警覺。

更有人直言「當你發現另一半對你忽冷忽熱時，沒有錯，一定也是有人在跟你共享！」指出除了找架吵似的不停挑剔外，出軌的人有時反而會因為做了虧心事而感到心虛、因此處處迎合討好，讓人感嘆「見過愛我的樣子，所以不愛一下子就發現了」，認為態度的轉變其實非常明顯。

此外，當另一半忽然「性致缺缺」，對於親密接觸的意願與要求頻率都大幅下降時，可能也是潛在的出軌警訊。一位網友就分享「前陣子就感到異狀，（另一半）都不碰我」，最後發現自己被劈腿了。

也有民眾指出「性事不合跟個性不合一樣」，不少人在生理需求無法於伴侶身上得到滿足時，會按捺不住慾望而向外尋求慰藉，而為避免這樣的情況，伴侶雙方也應針對性生活相互進行溝通磨合。

許多人認為「出軌只有0次跟N次」，不僅傷害了彼此間的信任，也會摧毀建立在誠實和忠誠基礎上的關係，即使原諒了對方也會在心中留下無可抹滅的傷痕與芥蒂。不過，在面對感情時，還是應盡量避免過度的猜忌，雙向的付出與信任才能讓關係走得長久。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「出軌跡象」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/22~2024/02/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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