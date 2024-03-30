愛情總是使人盲目？5大「恐怖情人特徵」帶你走出有毒關係



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「恐怖情人特徵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大恐怖情人特徵排行。

當與另一半相處的時候，你是否曾感覺自己快要窒息，無法真正做自己？愛情本應該是健康愉悅的關係，但是當與「恐怖情人」交往時，卻很容易陷入嚴重的內耗、自責，甚至感受到強烈的壓力。而究竟可以從哪些細節判斷另一半是否為恐怖情人呢？

「貶低羞辱摧毀自信」使另一半陷入嚴重內耗 「情緒勒索」以愛之名行傷害之實

觀察近三個月內網友針對「恐怖情人特徵」的相關話題討論，可以發現最多網友討論的恐怖情人行為是「貶低羞辱摧毀自信」，其中也包含了「對另一半的付出全盤否定」。

就有網友曾分享，自己的前任在交往期間多次批評她的長相，甚至還說出「你長這麼醜，你跟我分開之後不會再有別人愛你」等人身攻擊的話語，讓受害的網友一度相信此番言論，後也患上憂鬱症。

不少網友看了之後留言表示「這種人真的儘速遠離」、「太心疼了…沒有人值得久待在這種有毒關係」，也有其他的留言紛紛鼓勵該名網友可以儘早擺脫恐怖情人的陰霾。

另外「情緒勒索」也是被網友廣為討論的恐怖情人特徵之一，雖然情緒勒索在生理上不會對另一半造成傷害，卻會造成對方的心理壓力，讓另一半在不情願的情況下滿足他的要求。

社群上便有網友提到自己的前任會在他不想發生親密行為的時候強迫自己，拒絕後甚至說出「欸拜託我最近壓力很大欸，就不能讓我紓解一下喔」等話語，令其深受其擾，而此篇貼文也引起網友熱議，留言「身體是自己的憑什麼要被對方情勒」、「我遇到這種真的會直接封鎖」，表示應該要多珍惜自己的身體，不要輕易的被他人所傷害。

還有一項引起熱議的恐怖情人特徵是「暴力傾向」，而這些暴力的行為可以在交往期間從對方生活中的小行為判斷，像是對小動物不友善、吵架時摔東西、喜歡動手動腳等，也有網友直言「有暴力傾向的另一半一定要儘早遠離，不然甚至可能波及到家人」，點出對這種類型的恐怖情人必須零容忍。

「真正的愛應該賦予你雙翼，而不是加上枷鎖」，每一個人都值得美好、健康且自在的愛情關係，沒有任何人需要承受另一半無法控制的情緒，也提醒大家在愛情關係中要警惕不良行為，給予伴侶應有的尊重與重視。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「恐怖情人特徵」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/15~2024/02/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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