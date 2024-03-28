男行房早洩發現老婆偷偷自己玩玩具 網建議直接跟老婆溝通找解方

一般人認為行房幸福，婚姻生活才美滿，但行房也只是生活的一部分。有位38歲的男網友和老婆才結婚一年，某次行房後發現老婆躲在廁所拿玩具偷偷自己來，看到這種情況，他自問是自己不夠努力還是真的太早洩了，是否要直接跟老婆溝通呢？還是求助於藥物？他在Dcard貼文向有相同經驗的男生發出求救。

原PO文中表示自己和老婆才結婚一年，依然維持每週3次的行房，而且每次前戲都有做好做滿，但日前行房完發現老婆竟然在廁所拿玩具偷偷自己玩，這讓原PO有點難過，自認最近的表現確實有不盡人意的地方，好像「快槍俠」3分鐘左右就早洩了，而老婆可能礙於情面不敢跟他說，所以才在廁所偷偷來。

原PO想問除了平常多運動或借助保健食品外，還有什麼方法可以幫助持久，還是他應該要直接跟老婆溝通看，要怎樣會比較好？

有網友很坦白的說，「3分鐘很快欸兄弟」、「不到50歲就早洩，多保重欸」、「我36歲其實也進去沒多久就射了，首先平常不要太常尻，然後抽插的時候，想射的話就停一下，多停幾次就會變得比較不敏感，應該可以鍛鍊持久度」。

有網友提議說，「杜蕾斯的飆風碼麻藥套套（保險套）很有效，你可以試試看」、「瑪卡沒用，不要上網買藥，吃到肝腎出問題是真的，每半年固定做健康檢查比較值得」、「現在年輕人生活、工作壓力大，尤其是久坐辦公室，對骨盆底肌不好，多做皮拉提斯的骨盆捲曲動作也許有幫助」、「除了跑步跟游泳之外還可以多練深蹲、加強練腿」、「如果在這方面你是『快槍俠』，去求助專科醫生比較好」。

有人要原PO去跟老婆直接溝通，「與其在那邊猜，倒不如去問老婆」、「你不要自己想太多啦，有疑問就跟老婆溝通好嗎」、「性這種事必須跟老婆好好談，要沉住氣」。