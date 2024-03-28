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女友人喜歡跟「死會異性」相處 網提醒：小心玩火自焚

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友問說「女生是不是喜歡跟死會的異性相處？」示意圖／ingimage
有網友問說「女生是不是喜歡跟死會的異性相處？」示意圖／ingimage

有網友在PTT貼文問說「女生是不是喜歡跟死會的異性相處？」因為他有女性朋友說「跟已經死會的異性相處就會覺得自在無所謂」，也不怕對方來糾纏，但他知道，這完全兩碼子事，也想聽聽其他人的看法。

原PO表示，有女性朋友說「跟單身的異性相處會覺得對方的目的性太強，為了不惹麻煩上身，都會有明確的邊界感存在」，但跟已經死會的異性相處就會覺得自在無所謂，也「不會怕對方來糾纏自己，戒備之心完全卸下」。原PO吐槽說男生們都知道這完全兩碼子事，「但為何女生們總是這麼天真呢？」

贊同跟非單異性相處較自在的女性們表示，「是，跟已婚的異性相處起來完全不會擔心」、「已經死會的異性就相當於沒有性別的」、「不想跟單身噁宅互動而已」、「雖然不是很想承認，但確實是這樣沒錯」。

也有較喜歡跟單身人士來往的人說，「我最怕跟非單的人相處，一不小心就被誤會外遇。他的伴侶還要強迫自己接受，『他們沒問題』的事實。好可憐！」、「死會的絕對能離多遠就多遠」。

一些追求刺激的網友則說，「死會活標啊」、「別人的男友老公比較香」、「喜歡跟死會的男生相處，單純爽」、「就小三思維，別人的玩具永遠更好玩」。也有人分析，「分兩種情況，一種如你說的，不怕男生亂想而自在放鬆，另一種則是不單純，想證明自己比他女友更有魅力而接近。前者太天真，後者太虛榮，男生唯一不變的是易變的心和貪心，玩火自焚」。

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