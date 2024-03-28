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婆婆嫌她沒嫁妝不像二嫂有車！ 網見媳「隱藏身家」：千萬別透露

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳之間總有解不完的難題。 示意圖／Ingimage
婆媳之間總有解不完的難題。 示意圖／Ingimage

婆媳關係是難解問題之一，有位人妻抱怨，結婚時因為沒帶嫁妝，就被婆婆看不起，還不斷叨念與二嫂做比較，但她曝光自家條件後，一票網友狂勸不要說出口，「有勢利眼婆，私產連丈夫都別透露」、「光是她會在意媳婦有没有嫁妝這種事，就看得出來她很貪婪」。

一名女網友25日在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己出嫁時什麼東西都沒有帶，所以被婆婆看不起，「一直說二嫂有帶車，我怎麼沒有，還駡我爸是客家人很摳」。不過她透露，其實結婚3年爸爸有送一間台北的房子，讓夫妻兩人順利創業，反觀二嫂，卻已經把婆婆的房子敗掉了。

原PO感到不滿，也直言「我很想問婆婆是哪個媳婦好，看不起客家人實在很讓人生氣，婆婆去年回老家，我很想跟她說我爸媽還有分配2間房子可以繼承，別再說客家人的壞話了」。

話題拋出後，網友們傻眼直呼，「客家人那裡不對了！勤儉持家精神，觀念比較重而已」、「是婆婆個人的奇葩問題，跟什麼人無關，妳老公什麼態度呢？若可以，遠離婆家越遠越好最好不相往來」、「婆婆的評價不是你們過好日子的根本」、「光是她會在意媳婦有没有嫁妝這種事，就看得出來她很貪婪」。

也有許多人狂勸，「有勢利眼婆婆，私產連丈夫都別透露」、「不要意氣用事，錢不露白」、「後面的兩間房不用說了，說了妳就頭大了」、「這麼重要的事怎麼可以讓婆家的人知道呢！讓她誤認為妳窮是好事，才不會如意算盤打在妳的身上呀」、「我也走過妳差不多的路，千萬別讓她打妳的主意，不然會更煩」、「不要讓她知道妳有錢，不然會賴著妳給她養老，妳就甩不掉了，更慘的是要妳掏錢來幫扶婆家的手足」。

婆媳紛爭 嫁妝 房產

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