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盤點情侶吵架三大原因！一狀況最易擦槍走火 也是「成長的機會」

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶間常因為某些原因彼此爭吵。圖／Ingimage
情侶間常因為某些原因彼此爭吵。圖／Ingimage

在戀愛交往中，即使是甜蜜期，但難免還是會遇上意見不合、發生爭執的時候。日本網站「ハウコレ」近來就分析，情侶最容易擦槍走火、引發爭吵的三個狀況分別是什麼。

第三名 溝通不足

想要有一段健全的關係，就必須做好溝通。有時雖然不是自己的本意，但因為表達能力不足，導致一點小事卻引發強烈紛爭。想要避免爭吵，平時就得經常設身處地為對方著想，避免不必要的衝突。當然最重要的，是彼此都應該敞開心胸。

第二名 期待落空

當對另一半的期待與現實狀況有所出入時，自己的心情也會感到挫折。平時對對方有什麼樣的期待，最好用言語講清楚，讓人知道如何設立明確目標，並且也能加以溝通，知道什麼樣的期待比較有可能實現，避免誤會產生。

第一名 價值觀不同

情侶間吵架的原因，往往都是因為價值觀不同。每個人本來就有不同的生長環境，因而有著不同的價值觀。必須要認清這樣的差異，並且尊重對方，預防吵起來，才能讓彼此之間的關係變得更成熟。而不同的價值觀，其實也是彼此成長的一個機會。

價值觀 兩性關係 愛情

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