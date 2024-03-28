新婚才知老公是媽寶！人妻被要求幫洗內褲：以前都我媽手洗 現在換你

無論男女，人人都不希望自己的另一半是無法自理生活的「媽寶」。近日一位人妻在FB社團發文抱怨，在本該熱情如火的新婚之夜，老公卻在洗澡後要求她「妳洗完澡記得幫我洗好內褲、晾在曬衣間」，甚至表示過去的內褲都是他媽媽手洗，往後就改由原PO接手。原PO聽完所有熱情瞬間冷卻，氣憤表示，「死媽寶，你都30歲了還讓你媽手洗內褲」。

原PO將該貼文發到FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」後，引起許多網友熱烈討論。有網友勸原PO快逃，剛新婚還來得及反悔，「剛結婚。還來得及退貨」、「還好剛結婚，趁孩子還沒生快逃」、「妳要是跟我說為了一條內褲離婚，我會替妳感到驕傲的」、「勸妳快跑，以後有得是妳抱怨」、「千萬要忘記去登記」。

也有網友不解，為何原PO直到結婚後才看清男方是媽寶，「居然可以藏到結婚了，才讓妳發現是媽寶，到底是他神？還是妳遲鈍？」、「你跟你老公也太不熟了吧」、「妳是閃電結婚是不是？連這種生活習慣都不知道，妳還能跟他結婚」、「最好是這種事情會在新婚之夜才發現」。

還有人表示，成年後還由父母料理生活的例子並不罕見，「其實不管幾歲，男人未婚時，衣服給媽媽洗還蠻普遍的」、「我老公以前很自然地覺得，吃完的碗筷放在水槽，會自動有人洗乾淨」、「讓我想起以前的女員工，一星期去幫她女兒洗一次內褲」。