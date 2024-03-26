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衣櫃藏肉色褲襪！男友辯自己穿的 她見證據笑嘆「真的很瞎」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，自己拿毛巾時發現男友櫃子裏面有肉色褲襪。示意圖／ingimage
原PO表示，自己拿毛巾時發現男友櫃子裏面有肉色褲襪。示意圖／ingimage

看見另一半特別的衣物，不免引發種種聯想。有女網友透露，自己在男友的衣櫃發現一條穿過的「肉色褲襪」，雖然擔心得到最害怕的答案，但仍與對方攤牌。男友解釋穿的是醫療級的彈性襪，目的是改善腳痠的困擾，話題曝光後，引起網路熱烈討論。

原PO以「在男友家發現穿過的褲襪」為題，在Dcard感情板上發文指出，自己放假的時候去台中找男友，洗澡前要拿櫃子裡的毛巾時，赫然發現裡面有一條別人的肉色褲襪，當下不敢問男友，因為擔心得到最害怕的答案，所以先放回原位裝作沒事，之後持續觀察對方行為。

原PO有天鼓起勇氣發訊息詢問，男友表示褲襪是自己的，還立即打電話澄清那是醫療級的彈性襪，穿上的目的是改善新工作造成的腳痠，「聽同事說醫生建議可以穿這種襪子，剛好前陣子同事在揪團湊買幾送幾，就覺得可以買來穿穿看，有效的話也想買給我穿」。原PO得知後感到傻眼，也不確定是否該相信對方，「聽起來超瞎的，真的有男生會穿這個嗎？但之前真的有聽他抱怨過腳很痠之類的，如果是各位的話會相信這個說詞嗎？」

話題拋出後，網友們紛紛回應，「叫他穿起來給妳看」、「團購證據資訊拿出來」、「尺寸是多大？是XL以上嗎？小尺寸可能就有問題」、「仔細一看真的是丹數很高的那種防止靜脈曲張襪，只要他穿的下就有可信度」；也有人表示，「以一個有醫療背景的人，我是相信他的！我以前真的遇過男同事穿或是男生來買彈性襪」、「我跟診的醫生就有穿欸，還建議我們要穿，預防靜脈曲張，如果工作要久站，真的要穿彈性襪」、「我男友有穿耶，因為他是做餐飲的需要久站」。

原PO更新後續，男友跟同事要到訂單截圖，裡面確實有XL尺寸的膚色彈性襪，也驗證對方的實穿照，「他後來也有說他上班都穿長褲，其實照理來說同事也不會看到他裡面有穿褲襪，針對我一開始不全然相信他說法的事，我也有跟他解釋＋道歉了，也讓大家知道一下這種事情還是有可能發生的，雖然乍聽之下真的很瞎」。

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