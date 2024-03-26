男友省停車費搭公車約會讓她想分手 網全歪樓：免費停車格在哪？

金錢價值觀是愛情裡重要的一環，但情侶之間往往有不同看法。一名女網友就抱怨，男友約會時為了省停車費，把車停在路邊的免收費車位，再轉搭公車至百貨公司，她目前考慮要分手，其他網友見此紛紛不挺。

原PO近日於臉書社團「匿名公社」發文表示，自己和男友約好去新光三越站前附近吃飯，由於停車位難找，且百貨公司地下室停車場費用不便宜，每小時就要100元，所以男友決定將車開到三重，停在假日免收費的路邊停車格，再一起搭公車前往新光三越站前。她對此崩潰直呼，「我都23歲了還帶我搭公車！讓我已考慮跟他分手了」。

貼文曝光後，網友們直接開噴，「23歲不能搭公車？」、「搭公車怎麼了，這麼嬌氣」、「妳倒是出停車費啊」、「真的該分了」、「他值得更好的」、「省下來的錢是你們以後的生活品質，如果妳只想現在花這些錢，妳還是換個人吧」、「迪士尼公主大概都落在14-20歲，23的確是老公主了，建議分」、「分手後，其他男人就要注意嚕」。

也有網友歪樓回應，「他這樣蠻實際，但三重哪裡有免費路邊停車？為啥我都不知道」、「結果車停在哪裡了？我也想去停」、「平日有收費都沒得停了，還免費時段！」、「三重沒得停啦！不用賭運氣，收費停車場都一位難求了。版主也不說說結果停哪裡了？我住三重，也想去停看看」，一名網友則是猜測，原PO男友停車的位置可能就在堤防附近。

事實上，原PO隔日又在「匿名公社」發文，稱在包包裡發現一條昨天逛街看中的手鏈，「因為要1980元所以我沒買，沒想到男友已買下，趁我不注意時放我包包了，我就不懂為什近2000元的手鏈都肯買了，卻不肯花錢去停100/H的百貨公司停車場？還讓我丟臉坐公車」，網友們卻紛紛直言，「好了，別幻想了」、「妳這個編劇不行」、「現在編劇好像好混多了」。