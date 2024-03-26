只因媳吃雞腿！婆婆怒嗆「沒地位不准拿」 還逼兒休妻遭全網砲轟

婆媳關係是婚姻之中最難解的問題之一，有位結婚21年的人妻抱怨，她不過在餐桌上吃了一支雞腿，就被婆婆公審還要求離婚。對此，一票網友直呼傻眼，「如果是唸我，我會再把另一支吃掉，直接讓她瘋掉送醫」、「趕快再去買幾支雞腿回家配飯，看婆婆表演啊」。

原PO近日以「為了一支雞腿婆婆叫我們離婚」為題，在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆秉持男尊女卑的觀念，認為媳婦沒資格吃雞腿，家裡的雞腿永遠是公公一支、老公一支，媳婦不可以碰。有次公婆假日跑來家裡，早上10點她被老公叫醒煮中餐，「他說公婆不想吃外面，我真的想翻桌，假日誰想煮飯？」最後無奈只好去菜市場買鹹水雞、滷好的爌肉，再炒兩道菜、煮湯應付。

由於餐桌無法容納所有人，原PO和孩子添完飯菜就去客廳，婆婆看見她夾了一支雞腿，等到原PO洗碗結束後，立即在客廳批評：「妳是故意在我們面前夾走雞腿嗎？」原PO回應不是故意的，在自己家想吃什麼就吃什麼，沒有規定雞腿是誰的，婆婆卻惱羞成怒，「然後婆婆開始一哭二鬧三上吊，為了一支雞腿，叫我們離婚」。

原PO直言，老公雖然一直安撫婆婆，但是沒有責罵，或是站在夫妻同一陣線，「我也不是省油的燈，只要是我家的餐桌，我永遠會先把雞腿夾走，因為這個家不是妳兒子在養，妳媳婦也是要出錢負擔家用的」。原PO還指出，婆家過年曾買過炸雞桶，6支雞腿仍然只分給男性，媳婦、孫女吃披薩，「如果一次買3桶18支雞腿，是否女人就可以吃？下次試試看」。

貼文發出後引起熱烈討論，一票網友紛紛搖頭，「婆婆太無理取鬧了」、「好恐怖的公婆」、「那雞腿是黃金萬兩喔？」、「都什麼時代了，看完了這篇，真的無言…」、「我也覺得妳老公大有問題」、「很確定妳婆婆是從明朝穿越來的」，也有網友直言，「如果是唸我，我會再把另一支吃掉，直接讓她瘋掉送醫」、「趕快再去買幾支雞腿回家配飯，看婆婆表演啊」、「夾得好，現在是什麼時代了，還在雞腿只有男人可吃」。

另外，有苦主透露，「這跟我婆婆差不了多少，說剩下要我吃完哦，一看全部都剩雞胸，我辛辛苦苦煮飯卻要吃雞胸？」、「我是辛辛苦苦煮飯，已經煮好了快餓死了，想說先去樓上拿個東西，結果全部吃光光，連一碗飯都不留給我」，原PO對此回應，「對吧，不只我家這樣。我說了，婆家的餐桌我尊重妳，但是我家的餐桌，妳是在管啥」。