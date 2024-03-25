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男友家藏「祭壇」擺滿女性用品 她嚇傻懷疑下蠱：照片中是我

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友到男友家作客，竟在儲藏室中發現一處擺放了一張照片及女性用品的祭壇，且照片竟是她本人，讓她頓感不適。示意圖/ingimage
女網友到男友家作客，竟在儲藏室中發現一處擺放了一張照片及女性用品的祭壇，且照片竟是她本人，讓她頓感不適。示意圖/ingimage

有位女網友近日到男友家作客，無意間打開一間儲藏室，眼前畫面讓她毛骨悚然，她透露，儲藏室的角落有一個小祭壇，上面還擺放著一張女生的照片，周圍則是放了2盞蠟燭及一些女性用品，當下原PO已相當震驚，沒想到走近一看，卻發現照片中的人竟是5年前的自己，讓她感到相當不適。

原PO在Dcard發文分享，她日前去男友家作客時看到一個讓她不太舒服的東西，當時剛好男友去上廁所，她碰巧打開一間儲藏室，看到角落邊擺放著一個小祭壇，「然後上面有一個女生的照片，旁邊還放著一些手環、髮夾之類的女性用品，然後還有兩盞小蠟燭」。

當下原PO相當震驚，然而待她仔細端詳照片後卻嚇了一大跳，「那是我的照片，而且大概是五年前左右的舊照」，且擺放在一旁的小東西都是原PO以前遺失或丟棄的物件，她坦言，「我跟男友大概也是當時認識的，我開始有點害怕，懷疑他是不是下蠱我」。

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應，「超毛，好可怕」、「絕對是啊，妳覺得難道是幫妳拜拜求平安？」、「蠻可怕的，要是我遇到一定秒分手」、「有沒有一種可能，他下蠱你們才會在一起」、「會不會變恐怖情人、情殺之類的，要小心」、「不論這個法術有沒有用，都已經引起妳的反感不適跟疑慮，剛好給妳一個契機檢討這段感情有沒有不適合的地方」。

不過也有網友提出質疑，「妳沒有當下拍照下來嗎」、「都什麼年代了還會相信下蠱這種東西喔」、「下蠱有啥嗎？什麼年代了，不用信這個，問題在不尊重妳」、「妳怎麼還信下蠱的東西？所有的東西都是自己心想而來的，如果妳覺得他不好、只會害人，那就跟他分手」、「他是《天道》看太多喔」。

Dcard 兩性關係 女生 男友

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