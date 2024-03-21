她和網友吃飯見面才知是8+9 過來人曝「2招」：眼睛要睜大

現代工作忙碌加上資訊發達，不少人會透過交友軟體來認識異性。一名網友在交友軟體上認識一位男網友，她和對方見面後，卻發現對方是8+9甚至還對她性暗示，令她不禁直呼，「我以後再也不隨便跟網友出門了」。

一名網友在Zuvio「感情版」發文，她跟網友見面後後悔了，並表示這個月以來她在交友軟體上跟一位男網友聊天，最近對方約她一起吃飯，他也認為跟對方挺投緣的於是就答應了，沒想到對方當天到家接她時，竟騎著整台都爆改的摩托車，邊吃檳榔邊抽菸，令原po相當傻眼。

原po表示，看照片和打字方式完全想像不到對方是這種人，但她還是上車跟對方去吃飯了，吃飯時她一句話也沒說甚至懷疑自己是不是上錯車了，好不容易可以回家了，對方卻硬要載她回家，途中甚至還一直對她性暗示，想約她去旅館，令她崩潰直呼，「我以後再也不跟隨便跟網友出門了，真的有夠可怕」。

有網友建議，「第一個，不要給家地址，第二個，可以先照片，電話或視訊看人」、「網路上也是有好人啦！但不管怎樣還是要先提防著就是了。第一次見面建議約公開的地方，咖啡廳之類的，直接約那裡見面，喝完飲料有沒有要後續就好說」、「照片幾乎都是照騙，眼睛要睜大一點啊」。