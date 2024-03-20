參加婚宴秒變「離婚同學會」 她1句話引兩派論戰：同溫層真厚

婚姻要維持長久不容易，夫妻要互相理解及溝通並好好經營感情。一名網友參加朋友的喜宴，平常愛開玩笑的她這次認真表示「想離婚」，沒想到身邊不少朋友也有同樣的想法，現場瞬間變成「大型同學會」，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「感情版」發文，前幾天她參加朋友的喜宴，她和朋友輕鬆聚會獨自帶著兒子時，都會被問「怎麼自己來？」，她總是會開玩笑說，「你不知道我要離婚了嗎？」。不過這次她突然認真表示，「我是真的想離婚！」，老朋友自然分辨得出情緒有些驚訝，沒想到坐在左邊的已婚友人突然開口，「我是準備要離婚了…」，右邊的已婚婦女也接著說，「我們已經各過各的」，斜方的已婚男子雙手交叉擺胸膛，「我也走不下去了…」，在他旁邊的另一個久未聯繫朋友表示，「我已經離了」。

有幾個沒結婚的朋友相當驚訝，在社交平台上完全沒發現他們的婚姻有問題，「你們看起來都光鮮亮麗、幸福快樂」。這時有一位不婚主義的朋友表示，「誰的婚姻不是破破爛爛」，聽到這句他們不約而同舉杯碰杯，突然變成了大型同學會。

網友紛紛表示，「裡面的人想出去，外面的人想進來」、「等到破破爛爛的那天，要有離婚的勇氣才是真的」、「妳年紀可能跟我差不多，有了小孩後才發現原來婚姻真的是墳墓。身邊有小孩的：婚姻生活幾乎都是破破爛爛，身邊剛結婚沒小孩的：蜜月期中，看起來很幸福的永遠都在臉書上，我同溫層也很厚」、「看了原PO分享的真實故事之後，我真心覺得要能夠在結婚之後經營婚後的感情非常困難，人生中就是常常有一大堆不知道該說是怎樣的事情。結論：只要能把自己照顧好就已經是一件了不起的事情了」、「我也是這樣欸，去參加朋友婚禮下面一堆離婚的，但還是祝新人開開心心啦」。

有網友則認為，「祝所有夫妻都幸福，婚姻不是躺著就會幸福，是要經營的喔」、「用這種濫情的文字去拉所有已婚者下水，好讓你完成自己的感傷歌詞，真是謝謝不用了」、「有沒有可能是因為，大家察覺到妳這次說的是真的，所以都故意把自己講得很爛，讓妳的心情好過一點。至少妳還有一群很在乎妳的感受的朋友」、「問題是出在兩人的身上，不是婚約的問題，反而因為有了婚約更難分手，所以抱怨更會累積罷了」。

不過，有網友表示，「結婚應該不是真的那麼恐怖，不然也不會有這麼多人結婚，但婚姻應該也不是那麼好經營，不然也不會有這麼多人離婚」、「破破爛爛的形容有點難過，但是婚姻不是童話故事，不要有太多幻想就好」。