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生日送一包香菇！男友卻買給乾妹50萬名牌包 她提分手挨批「沒成就感」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多女生期待男友送的生日禮物，但一對情侶卻因此成為吵架的導火線，最後分手收場。示意圖／ingimage
許多女生期待男友送的生日禮物，但一對情侶卻因此成為吵架的導火線，最後分手收場。示意圖／ingimage

情侶間生日送禮若雙方無法拿捏平衡，可能成為衝突導火線。一名女網友就抱怨，自己生日的時候收到一包香菇，原以為前男友個性節儉，結果卻發現對方送給乾妹50多萬的名牌背包，提分手後又被數落重視物質、相處沒有成就感，讓她無奈感嘆「好吧我輸了，是我錯了」。

一名Dcard女網友17日在感情版發文透露，自己和前任談戀愛6年，原本打算在33歲結婚，卻沒熬過7年之癢，「更可笑的是我一直以為他是個性比較節儉，所以才捨不得在我生日的時候買禮物，唯一一次買禮物是買了一包香菇，當天晚上燉湯喝了。但當我知道他送乾妹妹一個50多萬的名牌背包後，我整個很傻眼，我崩潰了」。

原PO表示，自己沒有大吵大鬧，只是安靜提出分手，也相信男友和乾妹妹是清白的，但男友質疑她無情無義、重物質，因為一個包就放棄那麼多年的感情，之後還買了同樣的背包要送出，她不領情，又數落從她身上難以獲得成就感，「他送香菇給乾妹妹的時候，乾妹妹開心得跳起來抱他，對他感激涕零，而送我香菇的時候，我很冷淡」。

原PO直言，「我缺的不是包！如果我真的缺那個包的話，我不會跟他在一起6年」，並感嘆自己竟輸在成就感，「好吧我輸了，是我錯了，在生日的時候收到男友一包香菇應該激動萬分」，如今距離分手時隔三年，原PO認為自己釋懷了，因此也信心喊話，「我覺得我可以從新開始一段新的戀情了！」

貼文發出後，網友們紛紛回應，「50萬的包包…妳相信我，他們絕對不是清白的」、「什麼乾妹妹乾弟弟，說的那麼好聽不過只是話術，都成年人了還搞這種，分手是對的」、「說了這麼多，女生需要儀式感，就這麼簡單」、「加油，妳值得更好的。愛自己，才會有人愛妳。」；也有些網友歪樓留言，「他到底買了幾包香菇」、「香菇裡會不會藏鑽石？」、「可能那不是香菇，其實是金鑽黑松露」。

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