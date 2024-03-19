女友生理期不換內褲！連穿4天飄惡臭 稱「女生都這樣」嚇壞他

行李塞滿了，兩大一小，加隨身包，全是鼓鼓的。秤了重，東西加加減減，都在臨界點上。到了機場，被判定超重，只好再減。但是再減，有一本書絕不能減。2022年返台探親，心裡早已決定帶這本書回美國，不知為什麼，就想起它，不想與它分隔兩地。想再讀它，撫摸它，像撫摸被命運所雕刻的一場巨大人世。

2024-03-19 00:06