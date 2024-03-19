女友生理期不換內褲！連穿4天飄惡臭 稱「女生都這樣」嚇壞他
「姨媽來就不用換內褲？」一名男網友錯愕表示，女友月經來，竟可以同一條內褲穿四天不換，味道重到坐旁邊都能聞到。他也詢問是否每個女生都這樣，引起留言區熱烈回響，紛紛直呼：「自己懶自己噁心，別拖其他女生下水」！
原PO在臉書《匿名公社》發文表示，女友說月經來因為有衛生棉墊著，所以不用換內褲，讓他相當震驚，「一件內褲連穿四天，說有多臭就有多臭！味道重到跟她坐在一起都能聞到，她說每個女生都這樣，但我問了我妹跟女同事，她們都說還是要換啊！」
對此，網友紛紛表示，「太噁心了吧，誰跟她一樣，自己懶惰不換，要拖全部女生下水」、「這衛生習慣不是普通髒欸」、「月經來一天都有可能換兩次內褲，完全沒辦法想像有人可以四天不換，會臭死吧」、「我都用拋棄式內褲，四天不換那味道比魷魚還臭」、「應該要叫她穿尿布的吧」、「生理期味道很重，內褲居然還不換，早晚感染」、「除了天天換，我還會用噴霧噴在內褲外面，就怕味道太重」。
事實上，私密處皮膚若長時間悶住、不通風，容易損害私密處原有的酸鹼平衡，個人生活習慣、健康狀況也會反映在私密處味道上。以下整理8種私密處異味及造成原因，提醒民眾還是要盡量保持良好、通風的習慣，若有不適請儘速就醫。
月經期異味：因經血、皮脂腺分泌、子宮內膜內分泌物及汗水混合而成的類私密處異味。
腥味：大多為陰道滴蟲感染，或陰道菌群不平衡而引發的細菌性陰道炎。
金屬鐵鏽味：通常發生於月經期間或性行為之後，通常味道不會殘留太久。
酵母麵包味：可能患有酵母菌感染，會伴隨刺激、搔癢、白帶增加。
麝香味：與穿著緊身褲、流汗有關。
化學藥味：大多與長期服用藥物有關，也可能是膀胱或是泌尿道遭感染。
狐臭異味：與汗腺分泌有關。
腐爛惡臭味：與陰道嚴重感染或患有嚴重子宮內膜炎、腫瘤、子宮頸等婦科疾病有關。
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