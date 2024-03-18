玩交友軟體「一票弟弟狂約泡溫泉」 34歲女崩潰：適婚男性在哪裡？

出社會後，要找到心儀的對象並不容易。有女網友在Dcard發文稱，自己今年34歲，剛被分手兩個月，想透過交友軟體認識新對象，卻遇到一堆20幾歲的弟弟，崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」

原PO以「34歲被分手真的太慘了」為題表示，距離上段感情結束才兩個月，於是她想藉由交友軟體找到心儀的對象，並在自我介紹上明確標示「要認真關係」、「婚姻對象」。

不過原PO透露，大部分找她聊天的人都是20幾歲的弟弟，目的通常是約砲或找尋短暫關係，而35至40歲的男生卻對她毫無興趣。原PO坦言，多數聊天對象都只想找自己去泡溫泉，忍不住崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」

貼文一出，部分網友分析原因，「因為都結婚了，要等下一輪離婚的」、「整個社會上，想結婚的男性都越來越少了，不只是軟體上的問題」、「適婚的正常來說早就都結了吧」、「35歲以上的偏好30歲以下的女生」。

還有網友安慰原PO，「適婚年紀又沒有法規，幹嘛那麼侷限自己？年齡真的不代表一個男人的成熟」、「慢慢找，一定會有遇到！多給真正有意義的人一點機會」、「過好自己的生活吧，人生不是一定要結婚」、「心態要正確，畢竟交友軟體一堆約砲和詐騙，有時候太認真會讓人壓力很大」。