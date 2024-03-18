快訊

男大生幫籌95萬元返鄉基金 睽違10多年能回老家...校警激動跪地

MLB／情人眼裡出好球 大谷3支0飛球出局仍有真美子甜笑鼓掌

一周如過四季！這日最冷恐跌破10度 周末暖如夏飆破30度

玩交友軟體「一票弟弟狂約泡溫泉」 34歲女崩潰：適婚男性在哪裡？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，自己今年34歲，想透過交友軟體認識新對象，卻遇到一堆20幾歲的弟弟，崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」示意圖／ingimage
女網友透露，自己今年34歲，想透過交友軟體認識新對象，卻遇到一堆20幾歲的弟弟，崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」示意圖／ingimage

出社會後，要找到心儀的對象並不容易。有女網友在Dcard發文稱，自己今年34歲，剛被分手兩個月，想透過交友軟體認識新對象，卻遇到一堆20幾歲的弟弟，崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」

原PO以「34歲被分手真的太慘了」為題表示，距離上段感情結束才兩個月，於是她想藉由交友軟體找到心儀的對象，並在自我介紹上明確標示「要認真關係」、「婚姻對象」。

不過原PO透露，大部分找她聊天的人都是20幾歲的弟弟，目的通常是約砲或找尋短暫關係，而35至40歲的男生卻對她毫無興趣。原PO坦言，多數聊天對象都只想找自己去泡溫泉，忍不住崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」

貼文一出，部分網友分析原因，「因為都結婚了，要等下一輪離婚的」、「整個社會上，想結婚的男性都越來越少了，不只是軟體上的問題」、「適婚的正常來說早就都結了吧」、「35歲以上的偏好30歲以下的女生」。

還有網友安慰原PO，「適婚年紀又沒有法規，幹嘛那麼侷限自己？年齡真的不代表一個男人的成熟」、「慢慢找，一定會有遇到！多給真正有意義的人一點機會」、「過好自己的生活吧，人生不是一定要結婚」、「心態要正確，畢竟交友軟體一堆約砲和詐騙，有時候太認真會讓人壓力很大」。

Dcard 交友軟體 兩性關係 結婚

延伸閱讀

尾牙爽中汽車！她「2原因」喊超苦惱 網羨：根本穩賺不賠

男友吃飯主動付錢！她卻列「4事件」嘆小氣 網一面倒勸分

大姑赴日念書2年！媳婦開噴「活在優越感中」曝公婆晚年心酸下場

長大後才懂！她一聽「飄洋過海來看你」爆哭 全網狂推1金牌作詞人

相關新聞

玩交友軟體「一票弟弟狂約泡溫泉」 34歲女崩潰：適婚男性在哪裡？

出社會後，要找到心儀的對象並不容易。有女網友在Dcard發文稱，自己今年34歲，剛被分手兩個月，想透過交友軟體認識新對象，卻遇到一堆20幾歲的弟弟，崩潰直呼「想結婚的適婚30到37歲男生去哪了？」

男友吃飯主動付錢！她卻列「4事件」嘆小氣 網一面倒勸分

情侶間的價值觀不同，容易產生爭執。日前，有女網友在臉書粉專「靠北老公2.0」透露，雖然男友平時吃飯願意付錢，也從不要求AA制，但卻有4件生活小事讓她不太舒服，苦惱著兩人未來是否適合結婚。

韓來取經…台灣生殖醫學贏韓國 醫：但台灣法規落後

台灣生育率持續「生不如死」，排名全球之末。面臨少子化議題，醫師表示，台灣生殖醫學有兩大強項「高著床率」、「高懷孕率」，技...

大姑赴日念書2年！媳婦開噴「活在優越感中」曝公婆晚年心酸下場

不少人會在人生規劃中安排留學，除了可以增進知識外，也能有更多的世界觀。最近有一名媳婦指出，公婆老是覺得自己女兒去日本讀兩年書很厲害，總是有種優越感，只要請她做事都好像侮辱學歷，結果年老體衰後，發現女兒不給錢也不幫忙，讓她看了直呼「可憐又活該」。

孕期免疫力下降？容易有私密處感染？ 不慎感染將提高早產風險

私密處常見陰道感染及泌尿道感染，雖並無研究指出，懷孕期間會增加陰道、泌尿道的感染機率，不過，確實有證據顯示，若不慎感染，將提升早產等風險，孕媽咪應保有良好的生活習慣，以預防感染。

預防呼吸道感染 5大精油推薦！6個居家防護技巧 比薰香更有用

正值呼吸道感染的好發期，平日居家時，如何有效預防與防範，不妨聽聽芳療師的精油解方！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。