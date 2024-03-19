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「好老師」溫和夫突早出晚歸還拒親熱 人妻僱偵探一查果然有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太發現丈夫早出晚歸，一查果然發現對方外遇。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太發現丈夫早出晚歸，一查果然發現對方外遇。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

不管曾經多麼恩愛的情侶或夫妻，一旦劈腿外遇事件發生後，兩人的感情勢必產生嚴重裂痕，難以繼續維持下去。近來日本媒體，就有一則像這樣的感情糾紛事件。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名莉緒的30多歲女性，過去透過交友APP，認識到一位在公立學校任職的男性教師，並且和對方結婚。對方是一位非常願意為學生著想的老師，而且在家裡也常常幫忙打掃、倒垃圾等等，溫和的個性深受莉緒喜愛。

然而從某陣子開始，莉緒發現丈夫一早7點就出門，到了深夜11點才回家，而且晚上都以疲累為由拒絕親密行為。丈夫解釋這是因為學校有很多事情要處理，還怪現在教育制度太落後，必須加以改革。由於媒體也有報導教育界出現類似狀況，因此莉緒起先沒有起疑。

然而，隨著次數越來越多，使得莉緒再三盤問之下，發現丈夫竟然有外遇行為，且在剛結婚兩年左右，就發生了兩次。由於扣掉外遇，平常和丈夫的生活，也沒有什麼特別不好的地方，使得莉緒都選擇原諒他。

但後來她又發現丈夫有可疑的舉動，因此僱用偵探調查，逮到丈夫和同僚外遇的證據。當她得知消息後，氣得立刻打電話到丈夫的學校，除了丈夫以外，也痛罵和他外遇的女職員。雖然莉緒心中還是愛著丈夫，但兩人之間的裂痕已經無法修補，使得最後只能走上離婚一途。

丈夫 外遇 教師 日本 離婚

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