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年薪180萬又有房！氣質女嘆「34歲找不到結婚對象」 過來人揭致命關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
你身邊有條件明明不差，卻遲遲找不到另一半的朋友嗎？示意圖／Ingimage
你身邊有條件明明不差，卻遲遲找不到另一半的朋友嗎？示意圖／Ingimage

你身邊有條件明明不差，卻遲遲找不到另一半的朋友嗎？一名網友表示，自認外型漂亮，個性好相處，年薪180萬，名下有一間千萬套房，但目前已經34歲，卻頻頻找不到結婚對象，好奇上網詢問大家意見。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「34歲還找的到結婚對象嗎？」為題，指出自己身高168公分，體重57公斤，年薪180萬，剛在新北買一間千萬出頭的房子。長相則是會被稱讚漂亮，個性外向好相處、脾氣也不錯。放假會逛街、做瑜珈，或者在家耍廢。好奇若以這些條件，會有男生想交往或結婚嗎？

貼文一出後，多數網友給出實用建議，紛紛表示「找對象要積極，不要標準太高，要願意與另一半溝通+配合，以妳的條件應該很好找到的」、「我身邊有位40+歲的姊姊，過去遇過許多對象，但都沒有滿意的，她也沒有因為想結婚而降低自己的標準，如今終於覓得如意郎君，很替她開心」、「繼續讓自己維持在好的狀態，妳一定能在對的時機迎來對的人，就算都沒有，也有屬於自己的精彩」、「如果是擔心生育年齡問題，要不要先凍卵呢？沒有後顧之憂的找人生伴侶，感覺比較能遇到對的人」。

不過，也有網友直接點出「這條件很好，沒人追我覺得有貓膩」，認為可能是外貌上有小缺點，並分享自身經驗，指出「我遇過幾位與你條件相當的女生都是這樣，最多的就是牙齒的部分，因為牙齒亂影響臉型，也容易口臭，口罩一脫真的無法忽視...希望原PO早日找到好姻緣」。

伴侶 凍卵 房子 生育 結婚

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